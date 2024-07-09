В Германии хотят упростить постановку на учет автомобилей, принадлежащих украинцам — Finance.ua

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В Германии хотят упростить постановку на учет автомобилей, принадлежащих украинцам

Мир
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В Германии хотят упростить постановку на учет автомобилей, принадлежащих украинцам
В Германии хотят упростить постановку на учет автомобилей, принадлежащих украинцам
На днях была проведена онлайн-встреча представителей Главного сервисного центра МВД, Государственной таможенной службы Украины, посольства Украины в Германии и профильных министерств Германии. На встрече поднимались срочные вопросы, в частности по использованию украинских водительских удостоверений и необходимости регистрации в Германии транспортных средств, принадлежащих украинцам.
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Согласно законодательству Германии, которое, в свою очередь, основывается на международном законодательстве (Венская конвенция о дорожном движении 1968 года), транспортное средство с украинской регистрацией может находиться на территории ФРГ с украинскими номерными знаками не более одного года, отмечают в Главном сервисном центре МВД.
По истечении этого срока авто нужно поставить на учет в компетентном органе Германии.
  • После постановки автомобиля на учет в ФРГ, будет выдаваться новое свидетельство о регистрации транспортного средства с приложением и новые номерные знаки.
  • Украинские документы — свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки — возвращаются владельцу, но с отметкой, что они не действительны. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру перерегистрации автомобилей в Украине, когда владелец захочет вернуться на постоянное место жительства на Родину.
Предусматривается, что необходимость регистрации транспортных средств украинцев, больше года находящихся в Германии, будет введена с 1 октября 2024 года.
В этой связи украинцы могут столкнуться с несоответствием своих автомобилей техническим и экологическим нормам, что является условием регистрации транспортных средств в ФРГ.

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Немецкая сторона с пониманием относится к такой ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки авто на учет.
«Мы идем на уступки украинцам и делаем исключения для подержанных авто. Исключительно для украинцев созданы расширенные рамки экологических стандартов и стандартов безопасности», — заявил доктор Франкт Альбрехт, представитель Федерального министерства цифровых технологий и транспорта во время онлайн встречи.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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