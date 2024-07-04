Что мешает украинцам найти работу в Германии — Finance.ua

Что мешает украинцам найти работу в Германии Сегодня 12:21 — Личные финансы

Что мешает украинцам найти работу в Германии

Немецкая экономика ощущает кадровый голод. Однако всего лишь 22% украинцев трудоспособного возраста, проживающих в Германии, имеют «настоящую» работу.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

«Через два года после начала войны должен действовать принцип: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы Западной Украины» — заявил глава ХДС в Бунденстаге Александер Добриндт, чем вызвал много критики

Социальная помощь украинцам в Германии

По данным Центрального реестра иностранцев, в апреле 2024 года в Германии проживало около 1,3 миллиона граждан Украины. Из них более 1,1 миллиона прибыли в страну как беженцы после начала войны. В отличие от беженцев из других регионов мира, им не нужно было проходить процедуру получения убежища, чтобы получить разрешение жить и работать в Германии.

Это означало, что украинцам с первого дня разрешили работать. Если они не работают или зарабатывают недостаточно, то с июня 2022 года им также предоставляется пособие гражданина.

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Пособие гражданина — это немецкая форма социальной помощи, получаемая безработными, которые долго не могут трудоустроиться. Сейчас размер пособия составляет 563 евро в месяц, например для одинокого взрослого плюс разумные затраты на аренду и отопление.

Интеграция на рынке труда

Даже при таком подходе интеграция на рынке труда происходит нелегко. Через два года после начала большой волны беженцев большинство украинцев в Германии все еще живут на пособие гражданина.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, в марте около 0,7 миллионов украинцев получали пособие. Из них 0,5 миллиона были трудоспособного возраста и получали пособие, поскольку ничего или слишком мало зарабатывали.

В апреле 2024 года только 22% украинцев трудоспособного возраста были зарегистрированы как занятые и облагались взносами на социальное обеспечение. Если включить в этот показатель людей с маргинальной занятостью, с мини-занятостью, которая не покрывает расходы на жизнь, то этот показатель составит 27,4%.

Почему так медленно

Причинами этому — недостаток персонала в центрах занятости, недостаточная гибкость при трудоустройстве, отсутствие признания профессиональных квалификаций и недостаточное знание языка.

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Нехватка мест по уходу за детьми в Германии также осложняет трудоустройство местных женщин, и краткосрочного решения этой проблемы пока не видно. А поскольку из 0,86 миллиона украинцев трудоспособного возраста около 0,54 миллиона — женщины (по данным на май), многие из которых имеют детей, эта нехватка очень ощутима.

Кроме прочего — языковой барьер. Высокий уровень занятости украинцев в Польше можно объяснить, по крайней мере, частично близостью двух славянских языков и большим количеством украиноязычной общины по отношению к населению страны.

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Еще одно препятствие — высокий уровень регулирования в Германии. Особенно в сферах образования, ухода за детьми и здравоохранения, где ощущается острая нехватка квалифицированных работников, трудоустройство зависит от признания квалификации, полученной за рубежом.

Еще один спорный вопрос — не является ли доход гражданина настолько высоким, что это мало стимулирует к трудоустройству. Социальные пособия в Германии выше, чем в большинстве других стран. Это создает привлекательный эффект.

Справка Finance.ua:

по данным Федерального агентства по трудоустройству, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста более 800 тысяч, из них работают примерно четверть. По данным Министерства труда, постоянная работа есть у 187 тысяч украинцев в Германии, и еще 47 тысяч имеют периодические временные работы и подработки. Совокупно это 234 тысячи украинцев, которые так или иначе работают;

по состоянию на февраль 2024 года социальные выплаты в Германии получали более 723 тысяч украинских граждан, среди них есть и приехавшие в ФРГ еще до полномасштабной войны;



большинство граждан Украины, проживающих в Германии и Нидерландах, заявляют о желании начать работу или сейчас трудоустроены, несмотря на получение финансовой помощи от страны пребывания.

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