Рост безработицы в Германии выше, чем ожидалось — Finance.ua

Рост безработицы в Германии выше, чем ожидалось Сегодня 07:22 — Мир

В мае количество безработных в Германии возросло на 25 тысяч, в то время как экономисты ожидали роста всего на 7000.

Об этом пишет Bloomberg

«В мае количество безработных выросло на 25 тысяч, хотя предыдущие прогнозы были до 7 тысяч. Уровень безработицы в Германии держится на уровне 5,9%. Весеннее восстановление на самом деле не началось в этом году», — сказала глава агентства Андреа Налес в заявлении.

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После экономического спада, который произошел в конце 2023 года, Германия стала восстанавливаться. Этому способствовала мягкая погода, которая стимулировала выросшее на 0,2% производство в первом квартале.

Аналитики считают, что такой рост будет продолжаться до конца года, поскольку потребление восстанавливается, а промышленность выигрывает от более устойчивого спроса. Хотя рынок труда устойчиво держится, невзирая на экономические трудности.

Компании не готовы увольнять квалифицированных работников, поэтому при оживлении экономики им, вероятно, придется больше загрузить работой уже существующий персонал, а не нанимать новых.

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Предыдущий показатель Немецкого института исследований занятости упал в прошлом месяце, а исследователь Энцо Вебер заявил, что сила рынка труда в экономически слабой зиме означает, что потенциал восстановления сейчас ограничен.

Аналитики ожидают, что потребительские расходы станут ключевым фактором роста экономики. Это связано с тем, что доходы людей растут, догоняя инфляцию последних лет. Реальная заработная плата в первом квартале года достигла рекордных значений и, вероятно, продолжит расти в ближайшие месяцы.

УНН По материалам:

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