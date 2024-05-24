Почему украинских беженцев в Германии выселяют из квартир — Finance.ua
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Почему украинских беженцев в Германии выселяют из квартир

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В Германии выселяют из квартир для беженцев 1700 украинцев. Освободить жилье в одном из районов в земле Саксония беглецов от войны обязали до июля.
Квартиры должны передать искателям убежища из других стран, сообщает Bild.
Украинские беженцы в районе Рудные горы в земле Саксония получили письма от местных властей о том, что они должны освободить до июля предоставленное им жилье. Теперь 1700 украинцам нужно будет выехать из 650 квартир в Ауэ, Чопау и Мариенберге.
Район срочно требует вернуть жилье из фонда для беженцев — в частности, из Сирии, Афганистана и Турции, которые проходят процедуру предоставления убежища в регионе. Сейчас места для этой категории людей загружены на 90%. Чиновники говорят, если не найти жилье, искателей убежища придется селить в палаточные или контейнерные городки.
В квартиры для беженцев с начала войны селили людей из Украины, которые не считаются беженцами, а получают помощь как малоимущие немцы. Поэтому они должны позаботиться о жилье самостоятельно.
В районе есть жилищный кооператив, который строили при ГДР, в нем свободны 20% квартир. Первые запросы на это жилье от украинцев уже поступили. Но пустые квартиры нуждаются в ремонте, для проведения которого нужно два месяца.
Местные власти будут искать индивидуальные решения, если украинцы будут искать жилье дольше. Тех, кто будет отказываться переселяться, могут разместить в приюте в спортзале.
По материалам:
РБК-Україна
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