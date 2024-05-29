В Германии продлили упрощенные правила въезда для украинцев — Finance.ua

В Германии продлили упрощенные правила въезда для украинцев Сегодня 17:14

В Германии продлили упрощенные правила въезда для беженцев из Украины. Въезжать в страну без вида на жительство можно будет до 31 декабря 2024 года.

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Требования ужесточили для части граждан третьих стран, проживавших в Украине, сообщает сайт Федерального министерства внутренних дел.

Федеральное министерство внутренних дел в пятый раз продлило упрощенные правила въезда для беженцев из Украины. Граждане Украины и граждане третьих стран, а также беженцы без гражданства с постоянным правом на жительство в Украине смогут въезжать на территорию Германии без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.

Федеральное правительство таким образом реагирует на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Впрочем, правила скорректировались. Теперь граждане третьих стран и лица без гражданства, у которых нет вида на постоянное жительство в Украине, больше не смогут въезжать в Германию без визы или немецкого вида на жительство.

Это означает, что облегчение въезда и проживания касается только группы людей, которые в обязательном порядке имеют право на защиту в соответствии с европейским законодательством.

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