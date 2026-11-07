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В Китае запустили самую длинную кольцевую линию метро, которая ​​работает без машинистов

Технологии&Авто
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Это самая длинная кольцевая линия метро в Китае
Это самая длинная кольцевая линия метро в Китае
В Китае запустили самую длинную кольцевую линию метро. Для большого города, разделенного широкими реками, скоростная связь между берегами всегда была большой проблемой. Новое подземное кольцо позволяет пассажирам легко передвигаться по городу без лишних пересадок и пробок.
Как сообщает издание Global Times, в китайском мегаполисе Ухань полноценно заработала новая линия метро. Она должна существенно упростить ежедневные поездки горожан и соединить между собой ключевые районы.

Какие масштабы имеет новая линия метро

Это самая длинная кольцевая линия метро в Китае — ее протяженность составляет 59,9 километров, и она имеет 37 подземных станций. Полный проезд всего круга занимает около 96 минут. Маршрут проходит через 7 центральных районов города и соединяет 2 главных железнодорожных вокзала Ханькоу и Учан.
Линия пересекается с другими 18 маршрутами метро (как действующими, так и запланированными). Запуск проходил в 2 этапа: первый участок (35,3 километра) открыли 1 мая, а 29 октября 2026 запустили вторую часть (24,6 километра), которая и замкнула этот круг.

Как поезда работают без машинистов

Главная фишка новой линии — полностью автоматическая система управления самого высокого уровня. Поезда ездят без водителей и самостоятельно выполняют весь цикл работ. Система работы выглядит следующим образом:
  • утро: поезда сами «просыпаются», делают самодиагностику и выезжают из депо;
  • день: автономно останавливаются на станциях, разворачиваются на конечных и подстраивают интервалы движения в час пик;
  • ночь: после завершения работы сами возвращаются в депо и переходят в спящий режим.
Людям не нужно вмешиваться в этот процесс, хотя диспетчеры могут перехватить управление удаленно в любой момент. Кроме того, в случае сбоев или аварий поезда умеют сами находить обходные пути.
По материалам:
Телеканал 24
КитайТехнологии
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