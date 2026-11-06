Сколько стоят 100 км на электромобили: сравнение домашней и публичной зарядки

Проехать 100 км на электромобиле можно примерно за 39 грн., если заряжать его дома ночью по двухзонному тарифу. На скорой публичной станции такое же расстояние будет стоить около 396 грн.

Институт исследований авторынка сравнил цены на домашнюю и публичную зарядку и объяснил, от чего зависят расходы владельцев электрокаров.

Об исследовании

Для сравнения затрат аналитики использовали среднее потребление электроэнергии на уровне 18 кВтч на 100 км. Именно этот показатель был основан в расчете стоимости поездки.

Стоимость домашней зарядки считали по бытовым тарифам на электроэнергию. Для публичных станций использовали данные Evboost на 3 ноября 2026 года. В расчетах применили медианные цены, то есть значение, находящееся посреди выборки.

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Важно учитывать, что фактическое потребление электроэнергии зависит от конкретного автомобиля. Поэтому приведенные суммы позволяют сравнить варианты подзарядки, но не являются универсальной стоимостью для каждого электромобиля.

Домашняя зарядка

Дешевле всего заряжать электромобиль дома ночью при использовании двухзонного счетчика. При тарифе 2,16 грн за кВтч расходы на 100 км составят примерно 39 грн.

По обычному бытовому тарифу 4,32 грн за кВтч такое же расстояние будет стоить около 78 грн.

Следовательно, ночная зарядка по двухзонному счетчику позволяет сократить расходы примерно вдвое по сравнению с обычным тарифом.

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Для домохозяйств с надлежащим образом оформленным электроотоплением и для определенных категорий негазифицированных домов с 1 октября по 30 апреля действуют отдельные условия. Первые 2 000 кВтч в месяц стоят 2,64 грн/кВтч. За каждый киловатт-час сверх этого объема цена составляет 4,32 грн.

«Эти 2 000 кВт·ч охватывают все, что потребляет дом: отопление, бытовые приборы и зарядка авто. Если к моменту зарядки вы уже использовали этот объем, следующие киловатт-часы будут стоить дороже. Сам факт, что у вас есть электромобиль, права на более низкую цену не дает. можно уточнить у своего поставщика», — отмечают аналитики.

Публичная зарядка

На публичных зарядных станциях стоимость электроэнергии существенно выше. По данным Evboost, медианная цена на станциях переменного тока AC составляла 19,99 грн за кВт·час. При таком тарифе зарядка на 100 км обойдется примерно в 360 грн.

На более быстрых станциях постоянного тока DC мощностью от 40 кВт медианная цена составляла 21,99 грн за кВтч. Соответственно, 100 км пробега будет стоить около 396 грн.

Таким образом, зарядка на публичных станциях может быть в несколько раз дороже домашней.

Как рассчитать собственные затраты на зарядку

Чтобы понять, сколько именно вы тратите на электроэнергию для автомобиля, можно воспользоваться данными за месяц.

Рассчитайте расходы на домашнюю зарядку. Учитывайте только электроэнергию, потребленную автомобилем. Если у вас двухзонный счетчик, отдельно подведите дневное и ночное потребление. Разместите расходы на публичных станциях. Учтите все платежи за зарядку, а также дополнительную плату за парковку, время или простое, если она была. Рассчитайте стоимость 100 км. Разделите общую сумму затрат на количество километров, проехавших за месяц, и умножьте результат на 100.

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Если вы планируете приобрести электромобиль, стоит начать с анализа привычных маршрутов. Оцените сколько электроэнергии сможете получать дома за ночь, как часто придется пользоваться публичными станциями и сколько будет стоить такая зарядка.