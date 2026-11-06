Mercedes-Benz будет проектировать авто с помощью ИИ

Китайские автопроизводители вынуждают Mercedes-Benz пересматривать подходы к разработке автомобилей. Немецкий бренд признал высокую скорость работы конкурентов и теперь хочет сократить свой цикл создания новых моделей на 30% с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает Motor1 со ссылкой на австралийское издание Drive, новый технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер высоко оценил темпы развития китайского автопрома. По его словам, местные бренды не только быстро создают новые автомобили, но и уделяют большое внимание потребностям клиентов.

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«С одной стороны, я испытываю большое уважение, но с другой — мы уверены, что способны конкурировать с ними как в Китае, так и в Европе», — отметил Бурзер.

В то же время, показатели продаж свидетельствуют о серьезных трудностях бренда на одном из ключевых рынков. За первые девять месяцев 2026 года продажи Mercedes-Benz в Китае сократились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 418 тыс. автомобилей.

Уменьшились и глобальные поставки: за три квартала они упали на 7,2%. При этом проблемы с продажами сейчас испытывают и другие традиционные автопроизводители.

ИИ должно сократить время разработки автомобилей

Чтобы быстрее выпускать новые модели и конкурировать с китайскими производителями Mercedes-Benz внедряет цифровую платформу PLM AI. Она объединит процессы разработки, закупок, производства и продаж в единую систему.

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Благодаря этому инженеры могут видеть потенциальные проблемы еще на ранних этапах работы над автомобилем. В компании ожидается, что использование искусственного интеллекта поможет сократить общий цикл разработки на 30%.

Еще одно направление — виртуальные испытания. Симуляции должны вдвое уменьшить потребность в дорогостоящих физических краш-тестах и ​​других продолжительных проверках.