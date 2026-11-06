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Mercedes-Benz будет проектировать авто с помощью ИИ

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Китайские автопроизводители вынуждают Mercedes-Benz пересматривать подходы к разработке автомобилей. Немецкий бренд признал высокую скорость работы конкурентов и теперь хочет сократить свой цикл создания новых моделей на 30% с помощью искусственного интеллекта.
Как сообщает Motor1 со ссылкой на австралийское издание Drive, новый технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер высоко оценил темпы развития китайского автопрома. По его словам, местные бренды не только быстро создают новые автомобили, но и уделяют большое внимание потребностям клиентов.
«С одной стороны, я испытываю большое уважение, но с другой — мы уверены, что способны конкурировать с ними как в Китае, так и в Европе», — отметил Бурзер.
В то же время, показатели продаж свидетельствуют о серьезных трудностях бренда на одном из ключевых рынков. За первые девять месяцев 2026 года продажи Mercedes-Benz в Китае сократились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 418 тыс. автомобилей.
Уменьшились и глобальные поставки: за три квартала они упали на 7,2%. При этом проблемы с продажами сейчас испытывают и другие традиционные автопроизводители.

ИИ должно сократить время разработки автомобилей

Чтобы быстрее выпускать новые модели и конкурировать с китайскими производителями Mercedes-Benz внедряет цифровую платформу PLM AI. Она объединит процессы разработки, закупок, производства и продаж в единую систему.
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Благодаря этому инженеры могут видеть потенциальные проблемы еще на ранних этапах работы над автомобилем. В компании ожидается, что использование искусственного интеллекта поможет сократить общий цикл разработки на 30%.
Еще одно направление — виртуальные испытания. Симуляции должны вдвое уменьшить потребность в дорогостоящих физических краш-тестах и ​​других продолжительных проверках.
В Mercedes-Benz отмечают, что ускорение разработки не должно отразиться на качестве и безопасности автомобилей. Искусственный интеллект будет использоваться как инструмент для оптимизации затрат и обнаружения ошибок, тогда как окончательные решения будут оставаться за инженерами.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоИИ
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