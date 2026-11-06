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OpenAI обновила генератор изображений

Технологии&Авто
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Images 2.6
Images 2.6
OpenAI представила генератор изображений Images 2.6, который работает на 50% быстрее и умет создавать GIF. Обновленная модель уже доступна в ChatGPT, Codex и через API.

Как работает создание анимации

Пользователь может описать нужную зацикленную анимацию по тексту или загрузить статическое изображение или эскиз и указать, что именно должно двигаться. Созданный GIF можно отредактировать в чате, изменить скорость воспроизведения, загрузить или распространить.
В то же время ChatGPT пока не умеет редактировать загруженные пользователем GIF. Функция работает только с анимациями, созданными самим сервисом, или со статическими изображениями, которые он преобразует в GIF.

Какие еще возможности появились у Images 2.6

Images 2.6 также лучше сохраняет внешность персонажей, одежду, товары и другие детали при последовательном редактировании. Еще одна новая функция позволяет сохранить фотографию в качестве постоянного образца, дать ей название, а затем использовать в других чатах через упоминание с символом @ без повторной загрузки файла.

Две версии модели для разработчиков

Для разработчиков OpenAI выпустила две версии модели. GPT-Image-2.6 Flare ориентирована на скорость и при низких настройках качества может создать изображение примерно за шесть секунд. GPT-Image-2.6 Sunburst предназначена для более детальных работ и лучше сохраняет согласованность изображения во время редактирования.
В API также появились точечные обозначения участков для редактирования, экспорт в формате SVG и параметр complexity. Он определяет, сколько вычислений модель израсходует на планирование композиции: низкий уровень подходит для быстрых изменений, а средний и высокий — для сложных сцен с большим количеством требований.

Где доступна новая модель

Images 2.6 доступна во всех тарифах ChatGPT на компьютерах, смартфонах и в вебверсии. Создание GIF развертывается постепенно, поэтому функция может появиться не у всех пользователей одновременно.
По данным OpenAI, в ChatGPT, Codex и через API пользователи создают около 4 млрд изображений в неделю. В сентябре компания выпустила Images 2.5 с превращением эскизов в готовые изображения, а Images 2.0 получила режим мышления и возможность использовать веб-поиск.
По материалам:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат ботИИ
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