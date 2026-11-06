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Nothing выпустит свое первое ИИ-устройство без экрана

Технологии&Авто
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Nothing Technology Limited
Nothing Technology Limited
Nothing начнет поставлять свое первое устройство, созданное специально для работы с искусственным интеллектом, в декабре 2026 года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Карл Пэй.
Пэй назвал новинку инструментом для производительности, но не раскрыл ее название, характеристики, цену или внешний вид. Известно лишь, что устройство не будет иметь экрана и, по словам руководителя Nothing, не могло быть реализовано как обычное приложение для смартфона.
В сопроводительном изображении компания показала только закругленный край черного устройства. Пэй также дистанцировал новинку от попыток индустрии создать «iPhone для ИИ» в виде кулона, значка, очков или цифрового компаньона.
Nothing выпустит свое первое ИИ-устройство без экрана

Для чего предназначено новое устройство

Руководитель Nothing считает, что массовое потребительское ИИ-устройство появится только через несколько лет. Пока же компания сосредоточится на инструментах, которые помогают выполнять конкретные рабочие и повседневные задачи.
В своем сообщении Пэй отдельно описал проблему потери контекста: важная идея может прозвучать во время разговора, но исчезнуть, пока пользователь достает смартфон и пытается его записать. Поэтому 9to5Google предполагает, что Nothing может готовить компактное устройство для записи и обработки разговоров. Сама компания этого не подтверждала.
В сентябре 2025 года Nothing привлекла $200 млн на развитие ИИ-платформы и новых устройств. Тогда компания в первый раз пообещала выпустить нативный ИИ-продукт в 2026 году.
Карл Пэй также заявлял, что в будущем отдельные мобильные приложения уступят ИИ-агентам. Они должны понимать пользовательские намерения и выполнять задачи без необходимости переключаться между мессенджером, календарем, картами и другими приложениями.
По материалам:
mezha.media
ИИТехникаТехнологии
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