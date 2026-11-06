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Водителям в Европе придется привыкать к контролю внимания: что изменится в автомобилях

Технологии&Авто
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Приборная панель в автомобиле
Приборная панель в автомобиле
Европейский Союз ужесточает требования к автомобильной безопасности: новые машины получат электронного ассистента, который будет отслеживать взгляд водителя и предупреждать об отвлечении. Система автоматически включается после каждого запуска двигателя, даже если во время предыдущей поездки звуковые сигналы отключены.

Что об этом известно

Как сообщает Autoviny, новые требования распространяются на транспортные средства, поступающие в продажу с 7 июля 2026 года. Владельцам уже эксплуатируемых автомобилей устанавливать дополнительные камеры или датчики не придется — правила не имеют обратной силы.
Согласно регламенту Европейской комиссии 2023/2590, автопроизводители не могут предусматривать возможность постоянного отключения функции Advanced Driver Distraction Warning в настройках автомобиля. Также запрещено отключать ее при обслуживании в автомастерских.
Водитель сможет отключить звуковые предупреждения на время поездки. Однако после остановки двигателя и последующего запуска система снова активируется.
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Как система определяет, что водитель отвлекся

В зависимости от модели автомобиля ADDW использует салонную камеру или инфракрасные датчики. Они отслеживают положение головы и направление взора водителя.
На скорости более 50 км/ч система реагирует, если человек отводит глаза от дороги на более чем 3,5 секунды. Например, длительное рассмотрение экрана мультимедийной системы или настройка климат-контроля во время движения может привести к звуковому предупреждению.
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В то же время короткие взгляды у зеркала заднего вида не должны вызывать ложных срабатываний.
В европейских регуляторных органах отмечают, что назначение технологии предупреждать водителя о потенциальной опасности, а не собирать информацию для штрафов. По их словам, записи о поведении человека за рулем не будут передавать полиции.

Европа ужесточает требования к автомобильной безопасности

Одной из причин усиления контроля над вниманием водителей является распространение сенсорных экранов в салонах автомобилей. Исследование Allianz показало, что поиск нужной функции на дисплее заставляет водителя отводить взор от дороги в среднем на три секунды. На скорости 130 км/ч за это время автомобиль проезжает более 100 метров.
Изменения касаются не только систем контроля внимания. С 2026 года организация Euro NCAP планирует снижать оценки безопасности автомобилей, у которых базовые функции спрятаны в глубоких меню мультимедийных систем.
Китай готовит ограничения на использование больших экранов и голосовых команд для управления критически важными функциями во время движения.
Ранее мы сообщали, что современные автомобили становятся все более технологичными, но вместе с новыми цифровыми функциями возрастают и риски для их безопасности. Почему это проблема — рассказали здесь.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоЕС
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