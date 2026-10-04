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Volvo добавит электромобилям новые функции безопасности

Технологии&Авто
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Volvo
Volvo
Автопроизводитель Volvo внедряет целый ряд новых функций безопасности для новой линейки электромобилей. В частности, речь идет о технологиях, которые позволят предупреждать других водителей об опасности на дороге. Новинки войдут в пакет Connected Safety.
Об этом пишет dpa.
Система будет иметь несколько типов предупреждений:
  • Large Animal Alert будет сообщать об обнаруженном впереди большого животного,
  • Vulnerable Road User Alert — о пешеходах и велосипедистах,
  • Roadwork Alert будет предупреждать о дорожных работах,
  • Accident Ahead Alert будет использовать данные в реальном времени, чтобы сообщить об аварии впереди.
Все эти функции в скором времени будут доступны в автомобилях Volvo EX90, ES90 и EX60 и будут работать совместно с существующими системами безопасности каждого автомобиля.
«Каждый раз, когда автомобиль Volvo делится информацией о безопасности, это помогает другим водителям подготовиться раньше, чтобы избежать аварий и чувствовать себя безопаснее», — убеждена руководитель Центра безопасности Volvo Cars Оса Хаглунд.
Отдельно Volvo обновит поддержку Apple CarPlay. Владельцы EX90 и ES90 с аудиосистемой Bowers & Wilkins смогут использовать пространственное аудио CarPlay с Dolby Atmos.
Ранее функция была доступна только при воспроизведении музыки через штатный медиаплеер авто.
По материалам:
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ЭлектромобилиАвто
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