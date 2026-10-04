Volvo добавит электромобилям новые функции безопасности
- Large Animal Alert будет сообщать об обнаруженном впереди большого животного,
- Vulnerable Road User Alert — о пешеходах и велосипедистах,
- Roadwork Alert будет предупреждать о дорожных работах,
- Accident Ahead Alert будет использовать данные в реальном времени, чтобы сообщить об аварии впереди.
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