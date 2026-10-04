Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект уже достаточно мощный, чтобы при определенных обстоятельствах повлечь за собой события, в результате которых могут погибнуть до миллиарда человек. Об этом сообщает Bloomberg. Действительно ли ИИ может стать причиной гибели людей По словам Гейтса, наибольшую опасность представляет сочетание современных инструментов ИИ с людьми, которые намерены использовать их во вред. «Никогда еще не было столь мощного оружия, как сочетание людей со злыми намерениями и новейших инструментов ИИ», — заявил он. Гейтс признал, что полностью уничтожить человечество с помощью ИИ было бы сложно. В то же время, по его словам, технология уже достаточно мощная, чтобы повлечь за собой события с огромным количеством жертв. На фоне этих рисков он выступил за обязательное государственное регулирование искусственного интеллекта. По мнению Гейтса, полагаться только на саморегулирование технологических компаний недостаточно. Он призвал власти США ввести обязательные правила безопасности для разработчиков и систем искусственного интеллекта. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Технологии&Авто / Билл Гейтс предупреждает об опасности ИИ: технология может привести к гибели миллиарда человек