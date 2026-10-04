0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Билл Гейтс предупреждает об опасности ИИ: технология может привести к гибели миллиарда человек

Технологии&Авто
34
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект уже достаточно мощный, чтобы при определенных обстоятельствах повлечь за собой события, в результате которых могут погибнуть до миллиарда человек.
Об этом сообщает Bloomberg.

Действительно ли ИИ может стать причиной гибели людей

По словам Гейтса, наибольшую опасность представляет сочетание современных инструментов ИИ с людьми, которые намерены использовать их во вред.
«Никогда еще не было столь мощного оружия, как сочетание людей со злыми намерениями и новейших инструментов ИИ», — заявил он.
Гейтс признал, что полностью уничтожить человечество с помощью ИИ было бы сложно.
Читайте также
В то же время, по его словам, технология уже достаточно мощная, чтобы повлечь за собой события с огромным количеством жертв.
На фоне этих рисков он выступил за обязательное государственное регулирование искусственного интеллекта. По мнению Гейтса, полагаться только на саморегулирование технологических компаний недостаточно.
Он призвал власти США ввести обязательные правила безопасности для разработчиков и систем искусственного интеллекта.
По материалам:
Слово і Діло
ИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems