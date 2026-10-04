Билл Гейтс предупреждает об опасности ИИ: технология может привести к гибели миллиарда человек

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект уже достаточно мощный, чтобы при определенных обстоятельствах повлечь за собой события, в результате которых могут погибнуть до миллиарда человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Действительно ли ИИ может стать причиной гибели людей

По словам Гейтса, наибольшую опасность представляет сочетание современных инструментов ИИ с людьми, которые намерены использовать их во вред.

«Никогда еще не было столь мощного оружия, как сочетание людей со злыми намерениями и новейших инструментов ИИ», — заявил он.

Гейтс признал, что полностью уничтожить человечество с помощью ИИ было бы сложно.

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В то же время, по его словам, технология уже достаточно мощная, чтобы повлечь за собой события с огромным количеством жертв.

На фоне этих рисков он выступил за обязательное государственное регулирование искусственного интеллекта. По мнению Гейтса, полагаться только на саморегулирование технологических компаний недостаточно.