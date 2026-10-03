Названы самые популярные электромобили в Украине
С начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. электромобилей (BEV). Наибольший спрос среди новых моделей имел BYD Sea Lion 06 EV, а на вторичном рынке лидером стала Tesla Model Y.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из общего количества приобретенных с января по август электрокаров 3,7 тыс. были новыми, еще 18,5 тыс. — подержанными.
Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался BYD Sea Lion 06 EV — за восемь месяцев приобрели 534 таких автомобиля.
В пятерку лидеров также вошли:
- BYD Leopard 3 — 493 авто;
- Zeekr 001 — 311;
- Volkswagen Id. Unyx — 271;
- Zeekr 7X — 244.
На вторичном рынке первое место заняла Tesla Model Y — украинцы приобрели 2471 автомобиль этой модели.
В ТОП-5 электромобилей с пробегом также попали:
- Nissan Leaf — 2429 авто;
- Tesla Model 3 — 2291;
- Chevrolet Bolt — 1021;
- Kia Niro EV — 831.
Ранее Finance.ua писал, что рынок электромобилей стремительно расширяется, а вместе с количеством моделей растет важность вопроса их долгосрочной надежности. В 2026 году в список самых надежных попали представители Ford, Volvo, Porsche и Hyundai.
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