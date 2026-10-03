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Названы самые популярные электромобили в Украине

Технологии&Авто
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Электромобили, которые выбирают украинские в этом году
Электромобили, которые выбирают украинские в этом году, Фото: magnific
С начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. электромобилей (BEV). Наибольший спрос среди новых моделей имел BYD Sea Lion 06 EV, а на вторичном рынке лидером стала Tesla Model Y.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из общего количества приобретенных с января по август электрокаров 3,7 тыс. были новыми, еще 18,5 тыс. — подержанными.
Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался BYD Sea Lion 06 EV — за восемь месяцев приобрели 534 таких автомобиля.
В пятерку лидеров также вошли:
  • BYD Leopard 3 — 493 авто;
  • Zeekr 001 — 311;
  • Volkswagen Id. Unyx — 271;
  • Zeekr 7X — 244.
На вторичном рынке первое место заняла Tesla Model Y — украинцы приобрели 2471 автомобиль этой модели.
В ТОП-5 электромобилей с пробегом также попали:
  • Nissan Leaf — 2429 авто;
  • Tesla Model 3 — 2291;
  • Chevrolet Bolt — 1021;
  • Kia Niro EV — 831.
Ранее Finance.ua писал, что рынок электромобилей стремительно расширяется, а вместе с количеством моделей растет важность вопроса их долгосрочной надежности. В 2026 году в список самых надежных попали представители Ford, Volvo, Porsche и Hyundai.
По материалам:
Finance.ua
АвтоЭлектромобилиАвторынок Украины
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