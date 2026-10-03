Названы самые популярные электромобили в Украине

Электромобили, которые выбирают украинские в этом году, Фото: magnific

С начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. электромобилей (BEV). Наибольший спрос среди новых моделей имел BYD Sea Lion 06 EV, а на вторичном рынке лидером стала Tesla Model Y.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из общего количества приобретенных с января по август электрокаров 3,7 тыс. были новыми, еще 18,5 тыс. — подержанными.

Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался BYD Sea Lion 06 EV — за восемь месяцев приобрели 534 таких автомобиля.

В пятерку лидеров также вошли:

BYD Leopard 3 — 493 авто;

Zeekr 001 — 311;

Volkswagen Id. Unyx — 271;

Zeekr 7X — 244.

На вторичном рынке первое место заняла Tesla Model Y — украинцы приобрели 2471 автомобиль этой модели.

В ТОП-5 электромобилей с пробегом также попали:

Nissan Leaf — 2429 авто;

Tesla Model 3 — 2291;

Chevrolet Bolt — 1021;

Kia Niro EV — 831.