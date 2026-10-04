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Самые популярные семейные авто в 2026 году

Технологии&Авто
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Рейтинг семейных автомобилей
Рейтинг семейных автомобилей, Фото: magnific
Согласно последнему исследованию iSeeCars, охватившему более двух миллионов подержанных машин, именно реальная интенсивность эксплуатации демонстрирует истинную приверженность водителей к конкретным моделям. Хотя гибриды являются лидерами по средним показателям пробега среди всех типов силовых установок, в семейном сегменте большинство авто все еще остаются бензиновыми.
Об этом пишет издание SlashGear.

Рейтинг семейных автомобилей

Chrysler Pacifica/Voyager

Эти две модельные линии минивэнов построены на общей платформе, потому специалисты часто объединяют их в одну категорию.
Chrysler Pacifica стал самым популярным минивэном, где автовладельцы одолевают в среднем около 33 590 км в год.
Этот показатель является абсолютным рекордом среди всех категорий транспортных средств. Более дешевая версия Voyager также демонстрирует впечатляющий результат — около 33 070 км в год.
Chrysler Pacifica
Chrysler Pacifica
Автомобили оснащаются 3,6-литровым двигателем V6 и рассчитаны на 7 пассажирских мест.
Складные сиденья Stow 'n Go, которые убираются в пол, обеспечивают отличные возможности для трансформации салонного и багажного пространства.
Базовая гарантия на автомобиль составляет 3 года или почти 58 000 км.

Chevrolet Suburban

Полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban является самым большим в линейке бренда и может вместить до 8 или даже 9 пассажиров в версии с передним диваном.
Водители этой модели проезжают в среднем 31 585 км в год.
Модель обеспечивает максимальное пространство для ног пассажиров и большой объем багажника.
Шевроле Suburban
Шевроле Suburban
Базовый двигатель V8 отличается значительным расходом топлива — около 13,8 л на 100 км в смешанном цикле, однако доступный турбодизель обеспечивает гораздо большую экологичность и экономию — около 10,2 л на 100 км.
Салон оснащен 17,7-дюймовым сенсорным экраном, трехзонным климат-контролем и 6 USB-портами.
Гарантия распространяется на 3 года или 58 000 км общего пробега и 5 лет или 96 500 км на силовую установку.

Kia Carnival

Kia называет Carnival не классическим минивэном, а многофункциональным автомобилем (MPV) с внешним дизайном, приближенным к кроссоверам.
Владельцы этих автомобилей проезжают в среднем 30 390 км в год.
Модель предлагается в вариантах на 7 или 8 мест и комплектуется 3,5-литровым V6 мотором.
Kia Carnival
Kia Carnival
Главные преимущества автомобиля — большой багажный отсек, сдвижные сиденья второго ряда для удобного доступа и современные цифровые дисплеи диагональю 12,3 дюйма.
Производитель предоставляет одну из самых длинных гарантий на рынке: 5 лет или 96500 км основной гарантии и 10 лет или 160000 км на силовую установку.

GMC Yukon XL

Большой внедорожник GMC Yukon XL отличается удлиненной колесной базой, что обеспечивает дополнительный комфорт пассажирам и увеличенную вместимость.
Ежегодный средний пробег среди владельцев этой модели составляет 30 148 км.
В зависимости от конфигурации автомобиль комплектуется двигателями V8 объемом 5,3 л или 6,2 л.
GMC Yukon XL
GMC Yukon XL
Расход топлива варьируется от 11,8 л до 16,8 л на 100 км. В кабине установлен большой 16,8-дюймовый дисплей, камеры внутреннего обзора салона, системы беспроводного подключения смартфонов и развлекательный комплекс для задних пассажиров.
Общая гарантия составляет 3 года или 58 000 км.

Toyota Sienna

Это единственный полностью гибридный автомобиль в этом списке, который одновременно является и самым популярным гибридом по уровню эксплуатации.
На нем в среднем проезжают 27 950 км в год.
Силовая установка мощностью 245 к.с. состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электродвигателей.
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Гибрид отличается высокой экономичностью: расход топлива составляет около 6,7 л на 100 км в городе и 6,5 л на 100 км на трассе.
Среди опций для семьи доступны встроенный пылесос, холодильник в центральной консоли, 4-зонный климат-контроль и полный набор систем активной безопасности уже в базовой комплектации.
По материалам:
Обозреватель
Авто
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