Apple готовит MacBook Neo 2: больше памяти и более мощный процессор

На фоне дефицита оперативной памяти и роста стоимости комплектующих доступные ноутбуки становятся все более привлекательными для покупателей. Этим может воспользоваться Apple: компания рассчитывает, что продажи следующего поколения MacBook Neo будут вдвое выше, чем у первой модели.

Выпущенный в марте 2026 года MacBook Neo привлек большое внимание на рынке ПК. За относительно доступную цену Apple предложила ноутбук с алюминиевым корпусом, дисплеем с высоким разрешением и яркостью 500 нит.

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Среди преимуществ устройства также длительное время автономной работы и процессор A18 Pro. Несмотря на 8 ГБ оперативной памяти, ноутбук продемонстрировал хорошую производительность при тестировании: он справлялся с вебсерфингом и запуском базовых мультимедийных программ.

Apple увеличивает планы производства MacBook Neo

По информации DigiTimes, Apple планирует выпустить около 8 млн. MacBook Neo в 2026 году. К 2027 году компания уже рассчитывает заказать у поставщиков компоненты для производства до 16 млн ноутбуков.

Такие объемы свидетельствуют об ожиданиях Apple относительно удвоения продаж устройства в следующем году. Дополнительным преимуществом компании может стать ситуация на рынке: дефицит оперативной памяти и удорожание других комплектующих усиливают конкуренцию между производителями ноутбуков.

Что изменится в MacBook Neo 2

По предварительной информации, новое поколение ноутбука может быть представлено уже в первой половине 2027 года. Ожидается, что MacBook Neo 2 получит процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.

Это должно значительно повысить производительность устройства. По результатам тестов новый ноутбук сможет демонстрировать показатели в одноядерном режиме на уровне Apple M 4 , а в многоядерном — приближенные к M 2 .

Напомним, 11 марта 2026 года Apple запустила в продажу MacBook Neo — 13-дюймовый ноутбук с чипом A18 Pro и автономностью до 16 часов.