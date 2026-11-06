Что выбирали украинцы в октябре: какие двигатели авто популярны

В октябре 2026 года наибольшим спросом среди украинцев пользовались бензиновые автомобили. На них пришлось 39,7% продаж новых машин по сравнению с 29,6% годом ранее.

Об этом пишет Укравтопром

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Доля гибридов также возросла: с 20,6% в октябре 2025 года до 26,7%.

Увеличилась и доля дизельных моделей. Если в прошлом году они охватывали 18,6% рынка, то в октябре 2026 г. этот показатель достиг 24,7%.

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Интерес к электромобилям существенно снизился. Их доля в продажах новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%. Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО), как и год назад, обеспечили менее 1% рынка.

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искать способы экономить. Речь также шла о том, на чем можно экономить водителям авто и как изменились автомобильные привычки. Рост расходов не привел к массовому отказу от автомобилей, однако заставил водителейспособы экономить.

Все чаще украинцы выбирают горючее по более низкой цене — так в течение последнего года поступали 29% опрошенных. Еще 26% объединяли несколько дел в одну поездку или более тщательно планировали маршруты, а 21% стали реже пользоваться автомобилем.

Часть водителей сокращает не только расходы на ежедневные поездки. По 17% респондентов откладывали дополнительные покупки для автомобиля или его ремонт и техническое обслуживание.