Что выбирали украинцы в октябре: какие двигатели авто популярны

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Доля гибридов также возросла: с 20,6% в октябре 2025 года до 26,7%.
Увеличилась и доля дизельных моделей. Если в прошлом году они охватывали 18,6% рынка, то в октябре 2026 г. этот показатель достиг 24,7%.
Интерес к электромобилям существенно снизился. Их доля в продажах новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%. Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО), как и год назад, обеспечили менее 1% рынка.
Речь также шла о том, на чем можно экономить водителям авто и как изменились автомобильные привычки. Рост расходов не привел к массовому отказу от автомобилей, однако заставил водителей искать способы экономить.
Все чаще украинцы выбирают горючее по более низкой цене — так в течение последнего года поступали 29% опрошенных. Еще 26% объединяли несколько дел в одну поездку или более тщательно планировали маршруты, а 21% стали реже пользоваться автомобилем.
Часть водителей сокращает не только расходы на ежедневные поездки. По 17% респондентов откладывали дополнительные покупки для автомобиля или его ремонт и техническое обслуживание.
Каждый десятый приобрел более экономное авто, 9% стали чаще пользоваться общественным транспортом, а 8% перешли на другой тип горючего. В то же время, почти четверть опрошенных вообще не пыталась уменьшать расходы на автомобиль.