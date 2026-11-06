TikTok запустила отдельное приложение для онлайн-покупок

Компания TikTok выпустила отдельное приложение TikTok Shop. Новый сервис позволяет пользователям покупать товары через прямые эфиры и короткие видео, получать персонализированные рекомендации, отслеживать заказы и обращаться в службу поддержки.

Об этом сообщает TechCrunch.

На данный момент дополнительное приложение доступно на iOS и Android в четырех странах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Филиппинах.

Зачем TikTok запускает отдельное приложение

Запуск отдельного клиента позволит TikTok расширить аудиторию покупателей за пределы основной соцсети и конкурировать с гигантами онлайн-торговли, такими как Amazon и Temu.

Кроме того, это свидетельствует о готовности компании масштабировать направление social commerce, создавая для него полноценную инфраструктуру.

Какие возможности предлагает TikTok Shop

Согласно описанию в магазинах приложений, пользователям предлагают: