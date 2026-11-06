TikTok запустила отдельное приложение для онлайн-покупок
Зачем TikTok запускает отдельное приложение
Какие возможности предлагает TikTok Shop
- бесплатную доставку и специальные скидки на первый заказ;
- эксклюзивные акционные предложения, действующие только внутри нового приложения (таким образом TikTok стимулирует переход пользователей с основного сервиса);
- встроенная безопасная оплата и отслеживание посылок в реальном времени.
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