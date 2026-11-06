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TikTok запустила отдельное приложение для онлайн-покупок

Технологии&Авто
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TikTok Shop
TikTok Shop
Компания TikTok выпустила отдельное приложение TikTok Shop. Новый сервис позволяет пользователям покупать товары через прямые эфиры и короткие видео, получать персонализированные рекомендации, отслеживать заказы и обращаться в службу поддержки.
Об этом сообщает TechCrunch.
На данный момент дополнительное приложение доступно на iOS и Android в четырех странах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Филиппинах.

Зачем TikTok запускает отдельное приложение

Запуск отдельного клиента позволит TikTok расширить аудиторию покупателей за пределы основной соцсети и конкурировать с гигантами онлайн-торговли, такими как Amazon и Temu.
Кроме того, это свидетельствует о готовности компании масштабировать направление social commerce, создавая для него полноценную инфраструктуру.

Какие возможности предлагает TikTok Shop

Согласно описанию в магазинах приложений, пользователям предлагают:
  • бесплатную доставку и специальные скидки на первый заказ;
  • эксклюзивные акционные предложения, действующие только внутри нового приложения (таким образом TikTok стимулирует переход пользователей с основного сервиса);
  • встроенная безопасная оплата и отслеживание посылок в реальном времени.
По материалам:
dev.ua
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