Spotify готовит новый ИИ-сервис

Spotify планирует запустить новый платный сервис на основе искусственного интеллекта, который позволит пользователям создавать ремиксы и каверы популярных песен. За доступ к инструменту придется заплатить $4−5 в месяц сверх стоимости Premium.

Об этом пишет Financial Times.

Ожидается, что сервис представят во время церемонии вручения премии Грэмми в феврале 2027 года, а полноценно он заработает в течение первого квартала. В то же время источники издания уточнили, что время и цены — предварительные и могут измениться.

Какие возможности будет иметь новый ИИ-сервис

Используя искусственный интеллект, пользователи смогут изменить звучание имеющихся композиций: например, превратить народную песню в танцевальный трек, или предложить версию с исполнением другого вокалиста и тому подобное.

Spotify ведет переговоры с крупными музыкальными лейблами, в частности с Sony Music и Warner Music, а также заключила соглашение с Universal Music Group и французской музыкальной компанией Believe. Однако, несмотря на наличие сделок, артисты смогут самостоятельно решать, предоставлять ли сервису доступ к своим песням.

Что важно, создатели будут получать роялти от ИИ-ремиксов, а прослушивания будут относиться к показателям оригинальных композиций.

Сколько пользователей могут заинтересоваться новым сервисом