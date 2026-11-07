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Spotify готовит новый ИИ-сервис

Технологии&Авто
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Сервис представят во время церемонии вручения премии "Грэмми"
Сервис представят во время церемонии вручения премии "Грэмми"
Spotify планирует запустить новый платный сервис на основе искусственного интеллекта, который позволит пользователям создавать ремиксы и каверы популярных песен. За доступ к инструменту придется заплатить $4−5 в месяц сверх стоимости Premium.
Об этом пишет Financial Times.
Ожидается, что сервис представят во время церемонии вручения премии Грэмми в феврале 2027 года, а полноценно он заработает в течение первого квартала. В то же время источники издания уточнили, что время и цены — предварительные и могут измениться.

Какие возможности будет иметь новый ИИ-сервис

Используя искусственный интеллект, пользователи смогут изменить звучание имеющихся композиций: например, превратить народную песню в танцевальный трек, или предложить версию с исполнением другого вокалиста и тому подобное.
Spotify ведет переговоры с крупными музыкальными лейблами, в частности с Sony Music и Warner Music, а также заключила соглашение с Universal Music Group и французской музыкальной компанией Believe. Однако, несмотря на наличие сделок, артисты смогут самостоятельно решать, предоставлять ли сервису доступ к своим песням.
Что важно, создатели будут получать роялти от ИИ-ремиксов, а прослушивания будут относиться к показателям оригинальных композиций.

Сколько пользователей могут заинтересоваться новым сервисом

Аналитик компании Bernstein Иен Мур прогнозирует, что до конца 2028 года воспользоваться сервисом на базе ИИ могут от 7 до 8% подписчиков Spotify только в США, что может стать для компании заметным новым источником дохода.
По материалам:
mezha.media
SpotifyИИ
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