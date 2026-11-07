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Volkswagen заморозила разработку электрического Golf из-за нехватки средств

Технологии&Авто
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Volkswagen приостановила работу над ID. Golf
Volkswagen приостановила работу над ID. Golf
Volkswagen временно приостановила разработку электромобиля ID. Golf, который планируется производить на заводе в Вольфсбурге. У компании пока нет средств для продолжения работ над этой электрической моделью.
Об этом сообщил руководитель бренда Volkswagen Томас Шеффер во внутреннем интервью, передает Autocar.

Почему Volkswagen заморозила разработку ID Golf

Шефер объяснил такое решение напряженной финансовой ситуацией на предприятии: завод в Вольфсбурге не достиг запланированного уровня сокращения расходов и отстает от целевого показателя на 300 млн евро за текущий год. Эта сумма касается разрыва между фактическими затратами предприятия и установленной целью, а не стоимостью разработки самого ID. Golf.
Интересно, что заводы Volkswagen в Эмдене и Цвиккау выполняют свои планы по сокращению производственных затрат.
Инженеры смогут вернуться к проекту после внедрения дополнительных мер экономии, однако конкретные сроки возобновления разработки не сообщается. В компании отмечают, что проект не отменили: речь идет о временном замораживании подготовительного этапа, связанном с финансовыми ограничениями именно Вольфсбургского предприятия.

Когда планируют выпустить электрический Golf

Первоначально ожидалось, что электрический Golf появится в 2028 или 2029 году. Теперь запуск модели запланирован на начало 2030-х годов. Электромобиль должен базироваться на платформе Scalable Systems Platform (SSP), запуск которой также откладывался.
Первым в Вольфсбурге на базе SSP должен появиться электрический T-Roc, после него — ID. Golf. Представители производственного совета Volkswagen считают, что потерянное время можно наверстать, и продолжают ориентироваться на запланированный период запуска.
По материалам:
mezha.media
VolkswagenАвтоЭлектромобили
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