Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины, — Bloomberg — Finance.ua
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Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины, — Bloomberg

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Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины, — Bloomberg
Германия поддержала план США использовать российские активы для Украины, — Bloomberg
Правительство Германии готово поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, в основном застрявших в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового пакета помощи Киеву и гарантированию участия США независимо от результатов ноябрьских выборов.
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Представители США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты, и, как ожидается, будет доминировать в переговорах между министрами финансов и управляющими центральных банков стран «Большой семерки», которые собираются в Стрезе, Италия, на ежегодную встречу, которая начинается 23 мая.
Но немецкие официальные лица не ждут какого-то окончательного соглашения до встречи лидеров «Большой семерки» 13−15 июня, а также не ожидают, что ее реализация состоится до следующего года, сказали анонимные источники.
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На карту поставлено, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным (финансировать свою оборону и обслуживать свой долг) до 2025 года, а также сигнал Москве о том, что поддержка Киева среди союзников из «Большой семерки» не ослабевает.
Использование замороженных активов стало более актуальным, учитывая неопределенность вокруг выборов в США. Политические разногласия в Вашингтоне уже осложнили президенту Джо Байдену предоставление большей помощи Украине, а его соперник, бывший президент Дональд Трамп, выразил скептицизм по поводу поддержки Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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