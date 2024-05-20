Минобороны Германии просит у правительства дополнительные 3,8 млрд евро для Украины, — Bild Сегодня 11:45 — Мир

Минобороны Германии просит у правительства дополнительные 3,8 млрд евро для Украины, — Bild

Минобороны Германии сообщило федеральному правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

Об этом сообщает Bild

Издание пишет, что Германия предоставила Киеву в этом году 7,1 млрд евро военной помощи. Сумма используется для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности. Средства также будут направлены на финансирование предзаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.

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Однако Украина срочно нуждается в усилении поддержки для эффективной обороны против российских захватчиков.

По информации Bild, Минобороны сообщило правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.

В среду глава ведомства Борис Писториус обсудил вопросы с канцлером Олафом Шольцем.

Сверхплановые расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне. В том числе встречное финансирование.

Министерство финансов, по данным издания, одобряет это предложение оборонного ведомства.

Кроме того, источники Bild сообщили, что на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.

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