Минобороны Германии просит у правительства дополнительные 3,8 млрд евро для Украины, — Bild
Минобороны Германии сообщило федеральному правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.
Об этом сообщает Bild.
Издание пишет, что Германия предоставила Киеву в этом году 7,1 млрд евро военной помощи. Сумма используется для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности. Средства также будут направлены на финансирование предзаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.
Однако Украина срочно нуждается в усилении поддержки для эффективной обороны против российских захватчиков.
По информации Bild, Минобороны сообщило правительству о дополнительной потребности в 3,8 млрд евро для помощи Украине на текущий финансовый год.
В среду глава ведомства Борис Писториус обсудил вопросы с канцлером Олафом Шольцем.
Сверхплановые расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне. В том числе встречное финансирование.
Министерство финансов, по данным издания, одобряет это предложение оборонного ведомства.
Кроме того, источники Bild сообщили, что на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.
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