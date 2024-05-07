Украина уже получила от Германии €1,6 миллиарда прямой бюджетной поддержки — Минфин Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина уже получила от Германии €1,6 миллиарда прямой бюджетной поддержки — Минфин

Украина с начала полномасштабного вторжения россии получила 1,6 млрд евро прямой бюджетной поддержки от Германии.

Как передает пресс-служба Минфина , об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время обсуждения с членами Комитета по вопросам бюджета немецкого Бундестага текущее состояние финансовой системы Украины, приоритетные расходы госбюджета на 2024 и 2025 годы и использование замороженных активов россии на нужды Украины.

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«Благодаря привлеченной финансовой помощи международных доноров с первых дней полномасштабной войны, Правительство Украины имело возможность своевременно и в полном объеме финансировать приоритетные расходы бюджета. Германия является надежным партнером Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Как министр финансов, я особенно благодарен за направленную прямую бюджетную поддержку общим объемом 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро поступило в форме грантов. Это позволило избежать дополнительной долговой нагрузки на финансовую систему Украины в условиях неопределенности», — сказал Марченко.

Что касается ключевых бюджетных потребностей, министр финансов подчеркнул, что в настоящее время безусловным приоритетом является своевременное обеспечение расходов сектора безопасности и обороны. Вместе с тем поддержка партнеров является решающей для финансирования социальной, гуманитарной сферы и быстрого восстановления, в частности, критической и энергетической инфраструктур.

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В этом контексте было отмечено, что замороженные российские активы должны стать для Украины вспомогательным ресурсом в экономическом восстановлении и стабильном финансировании первоочередных бюджетных расходов на 2025 год и дальше.

В Минфине отмечают, что сотрудничество с правительством Германии также чрезвычайно важно для поддержания энергоэффективности и быстрого восстановления и реконструкции поврежденных объектов критической инфраструктуры.

«На фоне систематического российского энергетического террора мы особенно ценим поддержку Германии в обеспечении стабильности энергетического сектора и бесперебойного прохождения отопительного сезона. В частности, в рамках проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW) Украина получила от Германии более 2 млн евро грантов, кредитов и гарантий на нужды энергетической отрасли», — добавил Марченко.

Укрінформ По материалам:

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