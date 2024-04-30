Германия передала очередной пакет военной помощи Украине — Finance.ua

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Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

Казна и Политика
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Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной крупный пакет военной помощи Украине, в который вошли БМП, боеприпасы для разных систем, включая ПВО, радары и прочее.
Список обновлен на сайте федерального правительства.
Так, в Украину доставлено:
  • 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
  • неназванное количество ракет для систем ПВО IRIS-TSLM;
  • боеприпасы для танков LEOPARD 2;
  • около 30 тысяч боеприпасов для зенитных танков GEPARD;
  • 7 с половиной тысяч боеприпасов 155-мм калибра;
  • 10 бронетранспортеров MARDER с боеприпасами и запчастями (ВСУ таких получило уже всего 100);
  • мостоукладочный танк BIBER с запчастями (ранее было передано 17);
  • инженерный танк DACHS (ранее доставили 7);
  • 11 плугов для разминирования (помогают разминировать территории уже 55 немецких единиц такой техники);
  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.
Помогать в наблюдении за воздушным пространством будет еще один радар TRML-4D (ранее было передано 8), защищать вертолеты — система самозащиты вертолетов AMPS (таких в Украине уже всего 5).
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Также в пакете — лодочные моторы, светодиодные лампы, 40-мм патроны, противотанковое оружие RGW 90, 120-мм минометные боеприпасы, маскировочные сетки, аптечки и прочее.
Это первое обновление списка, переданного с 10 апреля.
Напомним, Германия запланировала в бюджете на этот год более 7 млрд евро на военную помощь Украине.
Как следует из нового исследования Ukraine Support Tracker, в последние месяцы Европа догнала отставание от США по объему военной поддержки Украины. Европа выделила около 42 млрд евро, США — 43,1 миллиарда. В январе и феврале 2024 года европейские страны выделили Украине около 6 миллиардов евро помощи, почти вся — для военных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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