Германия передала очередной пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной крупный пакет военной помощи Украине, в который вошли БМП, боеприпасы для разных систем, включая ПВО, радары и прочее.
Список обновлен на сайте федерального правительства.
Так, в Украину доставлено:
- 2 ЗРК SKYNEX с боекомплектом;
- неназванное количество ракет для систем ПВО IRIS-TSLM;
- боеприпасы для танков LEOPARD 2;
- около 30 тысяч боеприпасов для зенитных танков GEPARD;
- 7 с половиной тысяч боеприпасов 155-мм калибра;
- 10 бронетранспортеров MARDER с боеприпасами и запчастями (ВСУ таких получило уже всего 100);
- мостоукладочный танк BIBER с запчастями (ранее было передано 17);
- инженерный танк DACHS (ранее доставили 7);
- 11 плугов для разминирования (помогают разминировать территории уже 55 немецких единиц такой техники);
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.
Помогать в наблюдении за воздушным пространством будет еще один радар TRML-4D (ранее было передано 8), защищать вертолеты — система самозащиты вертолетов AMPS (таких в Украине уже всего 5).
Также в пакете — лодочные моторы, светодиодные лампы, 40-мм патроны, противотанковое оружие RGW 90, 120-мм минометные боеприпасы, маскировочные сетки, аптечки и прочее.
Это первое обновление списка, переданного с 10 апреля.
Напомним, Германия запланировала в бюджете на этот год более 7 млрд евро на военную помощь Украине.
Как следует из нового исследования Ukraine Support Tracker, в последние месяцы Европа догнала отставание от США по объему военной поддержки Украины. Европа выделила около 42 млрд евро, США — 43,1 миллиарда. В январе и феврале 2024 года европейские страны выделили Украине около 6 миллиардов евро помощи, почти вся — для военных.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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