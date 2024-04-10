Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины — Finance.ua

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Список содержания нового пакета военной поддержки:

гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — ранее передали девять таких;

две машины разминирования WISENT 1 — ранее передали 32 машины;

шесть тысяч снарядов калибра 155 мм — ранее передали 68 тысяч боеприпасов;

16 разведывательных беспилотников Vector — ранее передали 196 единиц;

30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun — ранее передали 185 единиц;

30 комплектов средств противодействия дронам — ранее передали 40 единиц;

11 мобильных систем разминирования — ранее передали 9 этих систем;

три минных трала — ранее передали 43 таких;

70 инфракрасных камер — ранее передали 330 единиц;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556 — ранее передали 305 единиц;

120 винтовок Haenel CR308;

24 лодочных мотора;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338 — ранее передали 15 единиц;

1 миллион патронов для стрелкового оружия;

пять тысяч детонаторов.

Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.

Напомним, 28 марта Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, Силы обороны получили дроны различных модификаций, приборы и машины для разминирования и боеприпасы.

19 марта министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине в 500 миллионов евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.