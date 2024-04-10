Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины — Finance.ua

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Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Казна и Политика
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Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Список содержания нового пакета военной поддержки:
  • гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — ранее передали девять таких;
  • две машины разминирования WISENT 1 — ранее передали 32 машины;
  • шесть тысяч снарядов калибра 155 мм — ранее передали 68 тысяч боеприпасов;
  • 16 разведывательных беспилотников Vector — ранее передали 196 единиц;
  • 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun — ранее передали 185 единиц;
  • 30 комплектов средств противодействия дронам — ранее передали 40 единиц;
  • 11 мобильных систем разминирования — ранее передали 9 этих систем;
  • три минных трала — ранее передали 43 таких;
  • 70 инфракрасных камер — ранее передали 330 единиц;
  • 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 — ранее передали 305 единиц;
  • 120 винтовок Haenel CR308;
  • 24 лодочных мотора;
  • 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 — ранее передали 15 единиц;
  • 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
  • пять тысяч детонаторов.
Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.
Напомним, 28 марта Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, Силы обороны получили дроны различных модификаций, приборы и машины для разминирования и боеприпасы.
19 марта министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине в 500 миллионов евро.
Также канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.
По материалам:
РБК-Україна
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