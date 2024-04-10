Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины — Finance.ua

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Список содержания нового пакета военной поддержки:
- гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — ранее передали девять таких;
- две машины разминирования WISENT 1 — ранее передали 32 машины;
- шесть тысяч снарядов калибра 155 мм — ранее передали 68 тысяч боеприпасов;
- 16 разведывательных беспилотников Vector — ранее передали 196 единиц;
- 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun — ранее передали 185 единиц;
- 30 комплектов средств противодействия дронам — ранее передали 40 единиц;
- 11 мобильных систем разминирования — ранее передали 9 этих систем;
- три минных трала — ранее передали 43 таких;
- 70 инфракрасных камер — ранее передали 330 единиц;
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 — ранее передали 305 единиц;
- 120 винтовок Haenel CR308;
- 24 лодочных мотора;
- 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 — ранее передали 15 единиц;
- 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
- пять тысяч детонаторов.
Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.
Напомним, 28 марта Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, Силы обороны получили дроны различных модификаций, приборы и машины для разминирования и боеприпасы.
19 марта министр обороны Германии Борис Писториус пообещал новую помощь Украине в 500 миллионов евро.
Также канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.
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