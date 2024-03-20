Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги — Finance.ua
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Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нову допомогу Україні на 500 мільйонів євро. Про це він заявив після засідання так званої контактної групи «Рамштайн».
«Це німецький пакет», — цитує заяву Пісторіуса представникам ЗМІ німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин Tagesschau.
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Крім того, за його словами, Німеччина підтримуватиме захист України від агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів. Запланована передача 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.
Новий пакет допомоги також включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки.
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На запитання «Радіо Свобода» про прогрес щодо далекобійних ракет Taurus міністр зауважив, що про це «новин немає».
За матеріалами:
УНІАН
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