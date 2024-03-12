Німеччина не ризикнула націоналізувати дочірні підприємства «роснафти» — Finance.ua

Німеччина не ризикнула націоналізувати дочірні підприємства «роснафти» Сьогодні 16:19 — Фондовий ринок

Німеччина не ризикнула націоналізувати дочірні підприємства «роснафти»

Німеччина втретє, до 10 вересня 2024 року, продовжить довірче управління над місцевими дочірніми підприємствами російського державного енергетичного гіганта «роснафта».

Цей крок дасть змогу уникнути націоналізації бізнесу і допоможе підготувати ґрунт для продажу підприємства москвою, повідомляє Bloomberg

Уряд ФРН ухвалив рішення про цей захід після того, як російські власники погодилися продати об'єкти протягом періоду продовження.

Читайте також "роснефть" судиться з урядом Німеччини через вилучення дочірніх компаній

Німеччина взяла під свій контроль підприємства «роснафта» у вересні 2022 року після вторгнення росії в Україну, оскільки постачальники та партнери пригрозили припинити ділові відносини.

Нещодавно деякі урядовці стали побоюватися юридичних ризиків, пов’язаних із відновленням управління, і в лютому почали слухання щодо можливої націоналізації.

«Ця ідея викликала стурбованість усередині трипартійної коаліції країни щодо наслідків для німецьких активів у росії, а також для національного бюджету. Чиновники провели прямі переговори з главою російської компанії Ігорем Сєчіним протягом останніх кількох тижнів, зокрема під час візиту до Туреччини», — повідомляє Bloomberg.

Читайте також У США видали ордер на арешт літака компанії "Роснефть"

На тлі переговорів «роснафта» призупинила судові позови проти Німеччини.

«Продаж буде найбільш юридично безпечним варіантом і, отже, найшвидшим способом забезпечити інвестиції в нафтопереробні заводи», — заявили в міністерстві економіки ФРН.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість націоналізації підприємств російської компанії «роснафта», зокрема, четвертого за величиною нафтопереробного заводу в місті Шведт.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.