В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев — Finance.ua

В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев Сегодня 18:02 — Мир

В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев, Фото: freepik

В Германии планируют создать национальную платежную карту для беженцев, чтобы получать на нее социальные выплаты. Такое новшество будет введено для ограничения использования наличных мигрантами.

Об этом сообщает Tagesschau.

«Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу», — пишет издание.

Как это будет работать

Согласно обновленному закону, местные органы власти будут самостоятельно решать, какую сумму наличных держатель карты сможет снять в течение определенного периода.

В случае, если карту заблокируют, социальную помощь можно будет получить наличными.

Отмечается, что изменение закона не предусматривает изменения размера льгот для искателей убежища.

20 млрд евро. Напомним, Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины минимум

Справка Finance.ua:

В настоящее время в Германии зарегистрировано примерно 1,65 миллиона граждан Украины . Немецкие депутаты предупреждают о чрезмерной нагрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев по всей Европе;

. Немецкие депутаты предупреждают о чрезмерной нагрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев по всей Европе; в Германии призывают предоставить возможность украинским мигрантам устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов;



в Дании трудоустроилось 55% беженцев из Украины без знания языка. В соседней Германии украинцам для начала нужно овладеть языком, чтобы устроиться на работу.



Слово і Діло По материалам:

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