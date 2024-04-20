В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев — Finance.ua
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В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев

Мир
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В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев
В Германии объявили об изменениях в выдаче соцвыплат для беженцев, Фото: freepik
В Германии планируют создать национальную платежную карту для беженцев, чтобы получать на нее социальные выплаты. Такое новшество будет введено для ограничения использования наличных мигрантами.
Об этом сообщает Tagesschau.
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«Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социальной помощи контрабандистам или родственникам и друзьям за границу», — пишет издание.

Как это будет работать

Согласно обновленному закону, местные органы власти будут самостоятельно решать, какую сумму наличных держатель карты сможет снять в течение определенного периода.
В случае, если карту заблокируют, социальную помощь можно будет получить наличными.
Отмечается, что изменение закона не предусматривает изменения размера льгот для искателей убежища.

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Напомним, Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины минимум 20 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время в Германии зарегистрировано примерно 1,65 миллиона граждан Украины. Немецкие депутаты предупреждают о чрезмерной нагрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев по всей Европе;
  • в Германии призывают предоставить возможность украинским мигрантам устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов;
  • в Дании трудоустроилось 55% беженцев из Украины без знания языка. В соседней Германии украинцам для начала нужно овладеть языком, чтобы устроиться на работу.
По материалам:
Слово і Діло
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