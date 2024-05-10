Германия выделяет €45 миллионов для восстановления инфраструктуры Укрэнерго — Finance.ua
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Германия выделяет €45 миллионов для восстановления инфраструктуры Укрэнерго

Казна и Политика
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Германия выделяет €45 миллионов для восстановления инфраструктуры Укрэнерго
Германия выделяет €45 миллионов для восстановления инфраструктуры Укрэнерго
Кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставляет НЭК «Укрэнерго» грант на 45 млн евро для повышения эффективности системы передачи электроэнергии.
Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Это соглашение о гранте на 45 млн евро для финансирования проекта „Повышение эффективности передачи электроэнергии“. Это лишь часть помощи, которая уже предоставлена ​​немецкой стороной и сегодня только для Укрэнерго достигает 177 млн ​​евро», — сказал Галущенко.
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Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии журналистам объяснил, что финансирование выделяет KfW.
Напомним, Украина уже получила от Германии 1,6 млрд евро прямой бюджетной поддержки.
Также Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро). Денежные средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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