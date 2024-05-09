Импорт электроэнергии не способен полностью перекрыть дефицит — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Импорт электроэнергии не способен полностью перекрыть дефицит — «Укрэнерго»

Энергетика
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Импорт электроэнергии не способен полностью перекрыть дефицит — «Укрэнерго»
Импорт электроэнергии не способен полностью перекрыть дефицит — «Укрэнерго»
После массированной атаки рф по энергоинфраструктуре Украины 8 мая урон генерации электроэнергии весьма существенен — импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит в энергосистеме.
Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире УП. Live.
По словам Кудрицкого, анонсированное ранее ограничение энергоснабжения для промышленных потребителей «почти гарантировано» будет, для бытовых — «зависит от того, насколько все мы, как потребители, сможем сэкономить, добровольно ограничить свое электропотребление».
Он добавил, что после атаки 8 мая есть большой дефицит генерации.
«Пострадали многие важные электростанции — это и три электростанции ДТЭК, и две ГЭС, поэтому мы испытываем этот дефицит.
Объекты «Укрэнерго», к сожалению, — постоянные цели для врага, но влияние на объекты компании сейчас не является решающим для энергосистемы, решающим является повреждение большого количества энергоблоков на ТЭС и ГЭС", — пояснил председатель правления «Укрэнерго».
«Повреждения масштабные, существенная потеря генерации. Насколько существенно, что даже импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит, образовавшийся в энергосистеме», — подчеркнул он.
По его словам, ремонтные работы идут постоянно — разные объекты имеют разные степени повреждения.
Напомним:
Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. В вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.
Сообщалось, что вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям.
Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.
По материалам:
Економічна Правда
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