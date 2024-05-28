Германия выделит €60 млн на гуманитарную помощь Украине — Finance.ua
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Германия выделит €60 млн на гуманитарную помощь Украине

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Германия выделит €60 млн на гуманитарную помощь Украине
Германия выделит €60 млн на гуманитарную помощь Украине
Для гуманитарной помощи Украине Германия выделит еще 60 миллионов евро. Эти деньги пойдут на помощь жителям восточных регионов нашей страны.
О планах выделить дополнительное финансирование объявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. В понедельник, 27 мая, она встретилась со своими коллегами из ЕС в Брюсселе (Бельгия), передает Deutsche Welle.
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«Дальнейшая гуманитарная помощь. Как федеральное правительство мы выделяем еще 60 миллионов евро, особенно для востока Украины. Потому что на востоке Украины всего еще не хватает», — сказала Бербок.
Немецкое правительство работает с международными партнерами, чтобы доставить гумпомощь в эти регионы, добавила она.
Также министр подчеркнула: российский террор конкретно направлен на людей и нормальную жизнь в Украине.
«Наша полная поддержка в это время еще более важна. Мы хотим мира, и для обеспечения мира Украине нужна поддержка во всех ее измерениях», — сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
По материалам:
Обозреватель
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