Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро — Finance.ua
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Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро

Казна и Политика
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Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро
Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро
Испания намерена выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи будет объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.
Об этом сообщает El Pais.
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Источники издания отмечают, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.
В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.
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Новый пакет помощи будет включать поставки второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полдюжины, уже поставленных в апреле. Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых россия уничтожает инфраструктуру Украины.
Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.
Ожидается, что Украина получит пакет помощи до 30 июня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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