Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро — Finance.ua

Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро
Испания намерена выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи будет объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.
Об этом сообщает El Pais.
Источники издания отмечают, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.
В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.
Новый пакет помощи будет включать поставки второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полдюжины, уже поставленных в апреле. Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых россия уничтожает инфраструктуру Украины.
Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.
Ожидается, что Украина получит пакет помощи до 30 июня.
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