Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро — Finance.ua

Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Испания выделит Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро

Испания намерена выделить Украине пакет военной помощи стоимостью 1,129 миллиарда евро. О передаче помощи будет объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

Об этом сообщает El Pais.

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Источники издания отмечают, что это беспрецедентная цифра испанской военной помощи Украине или любой другой стране.

В отличие от прошлых лет, большая часть материалов будет взята не из арсеналов вооруженных сил, а будет произведена специально испанской промышленностью.

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Новый пакет помощи будет включать поставки второй партии зенитных ракет Patriot, которые будут добавлены к полдюжины, уже поставленных в апреле. Министерство обороны Испании предоставит Киеву дюжину этих зенитных ракет, способных перехватывать крылатые ракеты, с помощью которых россия уничтожает инфраструктуру Украины.

Кроме того, в дополнение к десяти боевым танкам Leopard 2A4, поставленным в прошлом году, будет поставлено 19 старых боевых танков Leopard 2A4.

Ожидается, что Украина получит пакет помощи до 30 июня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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