Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua
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Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
В среду, 13 декабря, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что надеется на начало переговоров о расширении Евросоюза с Украиной до окончания шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС 31 декабря, пишет Reuters.
«Я начал председательство Испании с поездки в Киев и надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной», — отметил Санчес.
По его словам, для ЕС пора открыть двери и интегрировать Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан.

Евроинтеграция Украины

Исполнительный орган ЕС 8 ноября рекомендовал предложить Украине начать переговоры о членстве, как только страна выполнит последние условия, связанные со сдерживанием коррупции, принятием закона о лоббировании и усилением защиты национальных меньшинств.
Страны ЕС намерены встретиться 14−15 декабря на саммите, чтобы обсудить заявку Украины на членство, а также потенциальное расширение блока за счет включения Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан, таких как Черногория.
В то же время Венгрия дала сигнал о возможности старта переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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