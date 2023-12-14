Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua

Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС Сегодня 09:45

Испания выступает за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В среду, 13 декабря, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что надеется на начало переговоров о расширении Евросоюза с Украиной до окончания шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС 31 декабря, пишет Reuters

«Я начал председательство Испании с поездки в Киев и надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной», — отметил Санчес.

По его словам, для ЕС пора открыть двери и интегрировать Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан.

Евроинтеграция Украины

Исполнительный орган ЕС 8 ноября рекомендовал предложить Украине начать переговоры о членстве, как только страна выполнит последние условия, связанные со сдерживанием коррупции, принятием закона о лоббировании и усилением защиты национальных меньшинств.

Страны ЕС намерены встретиться 14−15 декабря на саммите, чтобы обсудить заявку Украины на членство, а также потенциальное расширение блока за счет включения Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан, таких как Черногория.

В то же время Венгрия дала сигнал о возможности старта переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.