Испания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — что предоставят союзники
В Испании анонсировали передачу Украине партии гусеничных бронетранспортеров M113 и другого военного оборудования, которое войдет в новый пакет военной помощи для ВСУ.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в четверг, 15 февраля.
По словам чиновника, две единицы бронетранспортеров перестроены в бронированные машины скорой медицинской помощи. Также королевство предоставит Украине несколько пожарных, снегоуборочных машин для перевозки личного состава.
Среди прочего оборудования украинские армейцы получат два легких катера, электрические генераторы и установки для очистки пресной воды. Также Украина получит партию разного оружия для противовоздушной обороны, воздушных и военно-морских операций.
Кроме этого, чиновник прокомментировала обучение украинских бойцов в Испании под наблюдением инструкторов королевских вооруженных сил.
«Подготовка украинских войск в Испании идет очень хорошими темпами, оценив качество обучения, включающего использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования», — сказала Роблес.
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