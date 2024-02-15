Испания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — что предоставят союзники Сегодня 19:43 — Казна и Политика

Испания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — что предоставят союзники

В Испании анонсировали передачу Украине партии гусеничных бронетранспортеров M 113 и другого военного оборудования, которое войдет в новый пакет военной помощи для ВСУ.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в четверг, 15 февраля.

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По словам чиновника, две единицы бронетранспортеров перестроены в бронированные машины скорой медицинской помощи. Также королевство предоставит Украине несколько пожарных, снегоуборочных машин для перевозки личного состава.

Среди прочего оборудования украинские армейцы получат два легких катера, электрические генераторы и установки для очистки пресной воды. Также Украина получит партию разного оружия для противовоздушной обороны, воздушных и военно-морских операций.

Кроме этого, чиновник прокомментировала обучение украинских бойцов в Испании под наблюдением инструкторов королевских вооруженных сил.

«Подготовка украинских войск в Испании идет очень хорошими темпами, оценив качество обучения, включающего использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования», — сказала Роблес.

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