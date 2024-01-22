Испания увеличила импорт российского газа в 2023 году — Finance.ua

Испания увеличила импорт российского газа в 2023 году Сегодня 09:15 — Энергетика

Испания увеличила импорт российского газа в 2023 году

В прошлом году Испания на треть увеличила объем импорта российского газа.

Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на данные компании Enagas, владеющей газовой распределительной сетью Испании.

«В Испании зарегистрирован 35% годовой рост импорта природного газа из россии в 2023 году», — говорится в материале.

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Отмечается, что большинство российского газа поступает в Испанию по морю, ведь на территории страны есть несколько терминалов для сжиженного газа. Впоследствии газ по трубопроводам транспортируется в другие страны.

«Несмотря на давление, которое испанское правительство оказывает на национальные энергетические компании, попытки уменьшить объем закупки российского газа не были успешными, поскольку компании хотят выполнить контракты, заключенные до начала украинского кризиса, а ЕС еще не ввел санкции на импорт российского газа», — объясняет Синьхуа.

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Издание отмечает, что в последнее время Испания стала ключевым игроком в обеспечении ЕС энергоресурсами.

«Решения по международной торговле должны приниматься в законодательных рамках ЕС. Не было решения Европейского Совета о включении импорта газа из россии в список запрещенных и подсанкционных действий», — заявила по этому поводу министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера.

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Укрінформ По материалам:

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