Цена на газ в Европе за год упала более чем вдвое — Finance.ua

Цена на газ в Европе за год упала более чем вдвое Сегодня 19:15 — Энергетика

Цена на газ в Европе за год упала более чем вдвое

Цена на природный газ в Европе в понедельник снизилась до 30 евро за мегаватт-час (МВт-час), хотя еще в начале 2023 года была на отметке 79 евро за МВт-час.

Об этом сообщает АРА

«Цена на природный газ в Европе значительно упала в понедельник, опустившись ниже отметки 30 евро за мегаватт-час, впервые за почти пять месяцев. Во второй половине дня на Амстердамской бирже эталонный фьючерсный контракт TTF с поставкой через месяц подешевел примерно на 8%, до 29,29 евро», — говорится в сообщении.

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Эксперты указывают на сравнительно высокое предложение после того, как в последние месяцы многие страны заменили российские поставки по увеличенному импорту сжиженного природного газа из других стран. Это также стало возможным благодаря строительству терминалов на германском побережье.

«В начале 2023 года мегаватт-час все еще стоил 79 евро. Начало войны на Ближнем Востоке привело к тому, что в начале октября цена снова временно поднялась выше 50 евро, но затем тенденция изменилась на противоположную», — отмечается в сообщении.

Нынешний уровень цены на природный газ в Европе значительно ниже максимумов, достигнутых после полномасштабного вторжения рф в Украину. В 2022 году цена временно превышала 300 евро за МВт-час.

Укрінформ По материалам:

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