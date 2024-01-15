Гетманцев сообщил о падении экспорта российского газа до уровня 1985 года — Finance.ua

Гетманцев сообщил о падении экспорта российского газа до уровня 1985 года Сегодня 15:13

Экспорт российского природного газа сокращается, общие объемы поставок на внешние рынки по итогам 2023 года составили 69 млрд кубометров голубого топлива.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам Даниил Гетманцев.

«Если с экспортом нефти россия по большому счету смогла адаптироваться к западным санкциям, нарастив экспортные поставки в Китай и Индию, не в последнюю очередь за счет использования флота „теневых танкеров“, то с экспортом природного газа не все так просто», — подчеркнул Гетманцев.

С начала полномасштабной войны рф заработала около €550 млрд на экспорте нефти и газа. Он также напомнил, что основная часть традиционно экспортировалась в Европу по газопроводам.

«Заместить такие поставки, строя новые/расширяя газопроводы в Азию (если на это будет спрос) или развивая добычу сжиженного природного газа (LNG), занимает очень и очень много времени, не говоря уже об инвестициях, доступе к технологиям, строительстве флота танкеров и т. д. », — подчеркнул Гетманцев. Он также сказал, что, по оценкам Reuters, общие объемы поставок российского газа на внешние рынки по итогам 2023 года составили 69 млрд кубометров голубого топлива.

«Предыдущий 2022 год с показателем 100,9 млрд кубометров уже стал историческим антирекордом за все время существования современной российской федерации (с 1990 года). Теперь Газпром продолжает катиться уже вглубь бывшего СССР — газовая монополия вернулась на четыре десятилетия назад. Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок от Украины, дорого обошлась Газпрому — потерей крупнейшего зарубежного рынка, который до войны в 2021 году обеспечивал 80% экспорта (общий объем — 185 млрд кубометров) и две трети выручки», — отметил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов (в 1975 году СССР поставил в европейские страны 19,3 млрд кубометров, а в 1980 году после заключения контракта с Германией этот показатель вырос до 54,8 млрд кубометров).

Напомним, Европейское Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) 31 марта запустило новый ценовой эталон для сделок со сжиженным природным газом (LNG).

Ранее сообщалось, что в ноябре в Германии завершили строительство инфраструктуры для первого плавучего LNG-терминала — в рекордно сжатые сроки из-за необходимости быстро найти замену российскому газу.

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