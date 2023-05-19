Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40 — Finance.ua
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Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40

Технологии&Авто
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Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40
Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40
Компания Arquimea, работающая на испанском рынке, хочет наладить поставки в Украину баражирующих боеприпасов. Об этом пишет «Милитарный» со ссылкой на представителя компании.
Arquimea привезла беспилотник Q-SLAM-40 на открывшуюся в Мадриде 17 мая выставку FIENDEF-2023. На выставке можно увидеть новейшие технологии и продукты, имеющие отношение к безопасности. Дрон Q-SLAM-40 предназначен для эффективного и безопасного выполнения задач ближнего действия.
Комплекс Q-SLAM-40 легко транспортируется в двух рюкзаках. На его развертывание на месте пуска уходит пять минут. Баражирующий боеприпас запускается с помощью пневматической пусковой установки, имеющей прямоугольную форму. Она характеризуется низкой акустической и тепловой сигнатурой, позволяющей производить несколько пусков.
При исчезновении сигнала GPS беспилотник-камикадзе сохраняет работоспособность. Благодаря небольшим размерам и тихому двигателю обнаружить приближение Q-SLAM-40 к цели крайне проблематично. БПЛА оснащен передовыми бортовыми системами наведения и системой управления полезной нагрузкой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
prostomob
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