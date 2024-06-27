В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, облегчающий возможность его получения — Finance.ua
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В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, облегчающий возможность его получения

Мир
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В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, облегчающий возможность его получения
В Германии вступает в силу новый закон о гражданстве, облегчающий возможность его получения
27 июня в Германии вступает в силу новый закон о гражданстве. По нему стать гражданином ФРГ можно через 3−5 лет.
Об этом сообщает DW.
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«Новый закон облегчает получение немецкого паспорта. Для этого больше не придется отказываться от предыдущего гражданства, а подать документы на паспорт можно будет уже после пяти лет проживания в стране. В отдельных случаях даже после трех лет», — говорится в сообщении.
Основные требования к соискателям: наличие легального статуса в Германии, сданный экзамен на знание ФРГ и ее законов, знание немецкого языка и возможность самому обеспечивать себя.
Гражданство по ускоренной процедуре: желающие должны знать немецкий язык на уровне С1 и иметь «особые заслуги в интеграции».
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Кроме этого, на получение паспорта ФРГ через три года могут претендовать и те, кто заключил брак с гражданкой или гражданином Германии.
Что такое особые достижения в интеграции? Законодатели этого пока не уточнили, но есть три типа таких заслуг: в образовании, в профессиональной или волонтерской деятельности.
Сроки рассмотрения заявлений: любая федеральная земля может решать этот вопрос по своему усмотрению. Уже сегодня время ожидания получения гражданства растянулось в большинстве городов и общин более чем на год.
По материалам:
УНН
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