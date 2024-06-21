Сколько украинских беженцев в Германии и Нидерландах работают, и какие зарплаты получают — исследование Сегодня 13:02 — Личные финансы

Сколько украинских беженцев в Германии и Нидерландах работают, и какие зарплаты получают — исследование

Большинство граждан Украины, проживающих в Германии и Нидерландах, заявляют о желании начать работу или сейчас трудоустроены, несмотря на получение финансовой помощи от страны пребывания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Количество украинских беженцев в Германии и Нидерландах

С начала полномасштабного вторжения количество украинцев в Германии возросло с довоенного уровня примерно в 140 тыс. до более чем 1,26 миллиона к марту 2024 года.

В Нидерландах также наблюдается увеличение количества беженцев, хоть и меньшими темпами: в марте 2024 года в стране было зарегистрировано около 120 тыс. украинцев.

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Опрос выявил четкую разницу между украинскими мигрантами в Германии и Нидерландах. В Германии 78% назвали себя военными беженцами, тогда как остальные 22% классифицировали себя как экономических мигрантов. В Нидерландах наблюдается большая часть военных беженцев: 88% признали себя такими по сравнению со всего 12%, которые отнесли себя к категории экономических мигрантов.

Портрет украинских беженцев

Украинки составляют подавляющее большинство мигрантов как в Германии, так и в Нидерландах. Они составляют наибольшую долю украинцев, прибывших в эти страны в поисках работы или убежища от войны — 85% в Германии и 79% в Нидерландах.

Средний возраст граждан Украины в Германии составляет 36 лет, в Нидерландах — 38 лет. Кроме того, около 95% опрошенных находятся в трудоспособном возрасте.

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74% респондентов в Германии имеют высшее образование или определенный опыт обучения в вузе, а в Нидерландах — 75%.

Более того, более половины украинцев в обеих странах (56% в Германии и 57% в Нидерландах) сообщают, что им комфортно общаться на английском языке, что значительно облегчает их интеграцию в местное общество, а также открывает дополнительные возможности карьерного роста в международных компаниях.

Кроме того, 52% украинцев в Нидерландах признают, что владеют языком страны пребывания, в то время как в Германии 48% респондентов заявляют о знании немецкого языка.

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Стоит добавить, что количество вакансий на рынке труда Германии оценивается в 2 миллиона, а в Нидерландах — 400 тысяч. После экономического спада в 2023 и 2024 годах большинство аналитиков ожидают, что экономики Германии и Нидерландов вырастут примерно на 1,5% в 2025 году, поэтому спрос на работников будет еще выше.

Сколько украинцев трудоустроены

Большинство украинцев получают финансовую помощь: 63% респондентов в Германии и 81% в Нидерландах.

В то же время почти половина опрошенных в Германии (44%) и в Нидерландах (40%) утверждает, что хотя финансовая помощь позволяет им содержать себя в стране пребывания, они решают трудоустроиться.

Инфографика: EWL

67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы для трудоустройства, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году.

В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что работают. Примечательно, что среди опрошенных, идентифицирующих себя как беженцы, уровень занятости составляет 58% в обеих странах.

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Более трети украинцев в Нидерландах (35%) сейчас не работают. Это почти вдвое больше, чем в Германии, где всего 20% безработных.

Основные причины, по которым украинцы не работают, одинаковы в обеих странах. Большую роль играют финансовая помощь, обязанности по уходу за детьми (24% и 25%) и содержание родственниками (17% в Германии, 26% в Нидерландах).

Инфографика: EWL

Кем работают украинцы и сколько зарабатывают

Граждане Украины, работающие в Германии, зарабатывают в среднем 1334 евро нетто («чистыми») в месяц и 1304 евро нетто в Нидерландах. Это примерно в два с половиной раза превышает среднюю зарплату в Украине, что может стать весомым мотивационным фактором для трудовой миграции в будущем.

Чаще всего украинцы в Германии работают в сфере услуг (16%), гостиничном бизнесе (9%), торговле (8%), уходе за пожилыми людьми и помощь на дому (8%) и промышленном производстве (7%). Похожая ситуация в Нидерландах, где граждане Украины трудоустроены в сфере услуг (17%), гостиницах (10%), торговле (9%), промышленном производстве (7%) и сельском хозяйстве (6%).

Украинцы сталкиваются с общими проблемами при поиске работы: 31% не имеют достаточной квалификации для интересующих их должностей, а 23% - нехватка предложений, которые бы отвечали их ожиданиям.

Инфографика: EWL

Исследование показало, что почти три четверти граждан Украины (73%) готовы были порекомендовать работу в Германии своим родственникам и друзьям. В Нидерландах 89% готовы порекомендовать работу в этой стране. Это свидетельствует о том, что большинство из них имеют положительный опыт работы в этих странах.

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