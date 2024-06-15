Беженцы из Украины: треть украинцев в Норвегии не планирует возвращаться на родину — Finance.ua

Беженцы из Украины: треть украинцев в Норвегии не планирует возвращаться на родину Сегодня 15:19 — Мир

Беженцы из Украины: треть украинцев в Норвегии не планирует возвращаться на родину

Каждый третий украинский беженец в Норвегии решил не возвращаться в Украину.

Об этом свидетельствует исследование Oslo Met, отслеживающее мнение украинских беженцев о жизни в Норвегии, сообщает NRK.

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В Норвегии находятся более 65 тысяч украинских беженцев. Большинство из них не уверены, хотят ли они вернуться домой.

54% опрошенных украинцев не уверены, хотят они остаться или вернуться. 34% ответили, что желают остаться в Норвегии.

Исследователи общественного мнения говорят: позиция украинцев, которые пока не уверены, зависит от того, как долго будет продолжаться война и какой Украина будет после войны.

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Напомним, результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют , что около трети украинских беженцев планируют вернуться в Украину и почти столько же не планируют.

Справка Finance.ua:

власти Норвегии отменили часть выплат для украинцев. Это решение предназначено для уменьшения количества вновь прибывших украинцев, поскольку уже ощущается дефицит ресурсов для обеспечения надлежащих условий всем нуждающимся в помощи в Норвегии;

в январе этого года в Норвегии заявили о прекращении предоставления временного альтернативного жилья. Украинским мигрантам в Норвегии, которые выбрали проживание в частном жилье, а не в центре приема беженцев, больше не будут оказывать финансовую помощь;



с 15 февраля в Норвегии уменьшили примерно на 6 тыс. крон ежемесячно выплаты супругам, у которых нет детей.



Європейська правда По материалам:

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