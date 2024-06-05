Работа в Литве: какие зарплаты и бонусы предлагают работодатели — Finance.ua

Работа в Литве: какие зарплаты и бонусы предлагают работодатели Сегодня 16:06 — Личные финансы

Работу в Литве нашли 32,4 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты с начала полномасштабного вторжения из почти 86 тыс. зарегистрированных в Миграционной службе Литвы . В стране готовы трудоустроить еще больше украинцев в связи с ожидаемым ростом экономики на 1,6% в этом году и низким уровнем безработицы. Количество вакансий с началом сезонных работ в апреле для граждан Украины значительно выросло — сообщает Миграционная платформа EWL.

В настоящее время количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости — почти 2 тыс.

Литва нуждается в работниках во многих отраслях, особенно в производстве, строительстве, здравоохранении, производстве продуктов питания и сфере гостеприимства.

Какие зарплаты предлагают

Литовские работодатели предлагают украинцам без знания языка и опыта работы по трудоустройство на предприятиях автомобильной отрасли и пищевой промышленности с зарплатой 900 евро чистым на старте (39,4 тыс. грн). Затем за счет бонусов и премий зарплата растет — на некоторых вакансиях до 1300−1500 евро нетто (57−65,7 тыс. грн).

Самые популярные вакансии

«Литовский рынок труда насыщен разного рода вакансиями для украинцев. Литва остается одной из стран, где легче всего трудоустроиться гражданам Украины. Это можно сделать в течение одного дня на основе временной защиты или гуманитарной визы. Также для работников предоставляют жилье бесплатно или за невысокую доплату. И часто это жилье гостиничного типа в крупных городах или пригородах, поскольку там расположены предприятия», — рассказывает руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Читайте также Литва может отказать в ВНЖ мужчинам из Украины. Премьер назвала условие

По словам Нестеренко, на предприятиях начали трудоустраивать переводчиков для украинских работников и прописывают рабочие инструкции на украинском. Кроме того, что часто можно найти общий язык на русском, учитывая, что этот язык знают в Литве.

Среди вакансий, которые сейчас предлагают украинцам:

Работник завода по производству мороженого с зарплатой от 900 евро чистыми, обедами на работе за 1,5 евро и возможностью угощаться продукцией завода.

Работник на упаковку курятины. Зарплата — от 900 евро до 1200−1300 евро нетто за счет дополнительных часов.

Работник рыбзавода с зарплатой в 1100 евро чистыми за счет дополнительных часов.

Продукция сырных палочек с зарплатой 900 евро нетто.

Повар в ресторане с минимальным опытом работы и зарплатой в 1000—1400 евро нетто, жильем за счет работодателя и питанием на работе.

Обычно литовские работодатели предпочитают тех, кто планирует работать более 3 месяцев. Они заинтересованы в том, чтобы граждане Украины оставались работать в течение длительного времени. Также есть и сезонные работы на 1,5−2 месяца.

«Литовские работодатели иногда проводят короткие телефонные разговоры с кандидатами, где спрашивают предыдущий опыт работы для общего понимания, где человек раньше работал. Или могут попросить записать видео-представление, в котором нужно коротко рассказать о себе и предыдущем опыте», — рассказывает Маргарита Нестеренко.

Напомним, для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на 1 год с возможностью продления. Его предоставляют тем, кто в момент полномасштабного вторжения (именно 24.02.2022) находился в Украине. Альтернативный вариант — гуманитарная виза, процедура получения которой также несложная.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.