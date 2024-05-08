Литва может отказать в ВНЖ мужчинам из Украины. Премьер назвала условие — Finance.ua

Литва может отказать в ВНЖ мужчинам из Украины. Премьер назвала условие Сегодня 13:33

Литва может отказать в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины. В частности, если Киев докажет, что они уклоняются от военной службы.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Financial Times.

«Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно», — заявила она.

Шимоните добавила, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Однако тем, чью вину в уклонении от военной службы Киев докажет, может быть отказано в постоянном проживании, сказала Шимоните.

«Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долго воевали, могли отдохнуть», — подчеркнула премьер.

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. После этого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут в течение двух месяцев (60 дней) сообщить свои персональные данные в военкомат.

В частности, Украина прекратила выдачу загранпаспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас такие граждане должны получать документы в Украине.

Польские власти признают, что Украина может помочь призванным в армию мужчинам вернуться домой. Министерство обороны Польши не исключает возможности депортации.

Однако Министерство внутренних дел Польши пообещало предоставить временную защиту украинцам без паспортов. Варшава подчеркнула, что ждет от Украины идеи репатриации призывников из-за границы.

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