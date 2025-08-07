В Польше приняли новые правила для иностранцев: что меняется для украинцев — Finance.ua
В Польше приняли новые правила для иностранцев: что меняется для украинцев

В Польше приняли новые правила для иностранцев: что меняется для украинцев
В Польше приняли новые правила для иностранцев: что меняется для украинцев
В Польше Совет министров принял проект закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и некоторые другие законы, представленный МВСіА, пишет inpoland.
Для чего это
Новые правила усилят национальную безопасность благодаря более быстрой и эффективной проверке документов, поданных иностранцами.
Иностранцы также будут иметь возможность подавать заявления на получение разрешений на временное и постоянное проживание, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС в электронном виде. Это должно ограничить злоупотребление нечестными посредниками.
Как будет работать
Для подачи заявлений в электронном виде будет введена электронная система, Moduł Obsługi Spraw — MOS II.
Новая система позволит устранить деятельность нечестных посредников и доверенных лиц, скорее выявлять фиктивные заявки, сократить продолжительность процедур, улучшить обмен информацией между воеводскими управлениями и Агентством внутренней безопасности.
Что изменится для украинцев
Граждане Украины, имеющие в Польше временную защиту, смогут подавать заявления на временное пребывание на срок 3 года.
Иностранцев будут скорее информировать об обязательстве уехать из Польши. Сообщения будут отправлены на ранее указанный адрес электронной почты или через ePUAP. И такое сообщение будет считаться доставленным.
Несовершеннолетних иностранцев старше 15 лет можно будет переводить в центры охраны без необходимости транспортировки к месту содержания под стражей. Их дела будут рассматриваться судом по месту их проживания, а не по месту содержания под стражей.
Депортация
Новые правила подразумевают депортацию иностранца из Польши, если решение о его депортации выдала другая страна ЕС. Польша не выдает еще одно решение о депортации.
Новые правила вступят в силу после публикации в Правительственном вестнике Республики Польша «Monitor Polski».
Напомним, в 2024 году Польша выдала почти 489 тыс. первых разрешений на проживание. Это почти на пятую часть меньше, чем в 2023 году, и меньше всего с 2015 года.
Больше всего разрешений в 2024 году (69%) выдано в связи с трудоустройством в Польше. 5% разрешений выдано в образовательных и родственных целях.

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
