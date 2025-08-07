День финансов: НБУ о Revolut в Украине, сотрудники ТЦК с бодикамерами, ИИ-сервисы в госсекторе — Finance.ua

День финансов: НБУ о Revolut в Украине, сотрудники ТЦК с бодикамерами, ИИ-сервисы в госсекторе
В четверг, 7 августа, Президент назвал три формата мирных переговоров, также с сентября сотрудники ТЦК и СП будут носить бодикамеры.
Три формата мирных переговоров.
Как сообщает в заявлении президент Зеленский, Украина предложила три формата предстоящих мирных переговоров. Они должны пройти в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решительности и открытости к диалогу со стороны москвы. Детали — по ссылке.
Сотрудники ТЦК будут носить бодикамеры.
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны использовать бодикамеры при проверке документов или вручении повесток.
- Кстати, большинство средств от военного сбора будут направляться на оружие.
- В то же время военный омбудсмен объяснила, что не так с законом о мобилизации.
В НБУ сделали заявление о работе Revolut.
НБУ и финтех-компания Revolut, которая собиралась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине. Об этом в интервью рассказал глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил, что любые финансовые или платежные услуги, предоставляемые в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования.
- Также глава НБУ назвал сроки, когда повышение курса евро отразится на ценах в Украине, и дедлайн для запуска шагов.
- Евроинтеграция банковского сектора: НБУ ввел новые требования.
ИИ-сервисы в госсекторе.
Минцифра объявила о запуске масштабного проекта AI Factory. Это должна быть суверенная фабрика искусственного интеллекта, которая станет технологической основой развития государственных ИИ-сервисов.
Доллар прогнозируют многолетнее падение.
Американский доллар имеет потенциал к дальнейшему ослаблению, и назначение нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), который может быстро снизить учетную ставку, лишь усилит этот тренд.
Стоимость квартир и аренды.
По данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья в июле росла почти по всей Украине. Черновицкая область продемонстрировала самый быстрый прирост — +10%.
Также выросли цены на аренду квартир в июле. Больше деталей — в исследовании Маркетплейса недвижимости DIM. RIA.
10-летняя гарантия на новостройки.
Кабинет Министров поддержал изменения в законодательстве, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости. Речь идет о гарантиях качества новостроек после ввода их в эксплуатацию.
Какие выплаты беженцам в Европе.
После нападения россии на Украину Евросоюз ввел в действие директиву о защите от войны и кризисных ситуаций, которая временно предоставляет искателям убежища из Украины доступ к жилью, рынку труда и медицинскому обеспечению в странах ЕС. Однако директива не устанавливает единого для всех стран уровня помощи, так что он сильно отличается. Где люди получают 1300 евро — читайте здесь.
- В то же время в Польше приняли новые правила для иностранцев. Что меняется для украинцев — читайте здесь.
- Германия планирует сократить выплаты для новоприбывших украинских беженцев — детали законопроекта.
