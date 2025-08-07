Долару прогнозують багаторічне падіння: основні фактори — Finance.ua

Долару прогнозують багаторічне падіння: основні фактори Сьогодні 14:04 — Валюта

Американський долар має потенціал до подальшого ослаблення, і призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС), який може швидко знизити облікову ставку, лише посилить цей тренд.

Про це пише Bloomberg

«Потенційно в резервуарі залишилося ще багато пального, щоб долар продовжив падіння», — заявив портфельний менеджер компанії DoubleLine Capital Білл Кемпбелл.

Після одного з найгірших стартів року, у липні долар продемонстрував перше місячне зростання у 2025 році. Проте аналітик переконаний, що долар уже вступив у фазу багаторічного зниження.

За його словами, інвестори стримуються від величезного дефіциту бюджету США та диверсифікують свої інвестиції в інші регіони.

Одним із чинників тиску на долар є політична позиція президента Дональда Трампа, який послідовно виступає за зниження вартості запозичень. Раніше він неодноразово критикував чинного голову ФРС Джерома Пауелла, чим поставив під сумнів незалежність регулятора. Минулої п’ятниці член правління ФРС Адріана Куглер оголосила про свою відставку. Очікується, що найближчими днями Трамп оголосить ім’я нового кандидата, який відповідатиме його підходу до монетарної політики.

Хоча строк повноважень Пауелла спливає лише у травні, вже зараз можливе формування нового курсу регулятора. При цьому Трамп заперечує, що має намір достроково звільнити чинного голову ФРС.

Додатковим аргументом на користь ослаблення долара є погіршення економічної динаміки в США. Згідно з останніми даними, індекс ділової активності в сфері послуг знизився у липні більше, ніж очікувалося, вказуючи на стагнацію в галузі. Бізнеси скорочують персонал через слабкий попит і зростання витрат.

На думку Кемпбелла, повільне зростання економіки створює додаткові ризики для фіскальної політики США. Водночас він використовує періоди стабілізації долара для підготовки до чергової хвилі ослаблення — зокрема, шляхом нарощення позицій в облігаціях на ринках, що розвиваються, а також у розвинених країнах.

Індекс долара від початку 2025 року вже знизився більш ніж на 7%.

Кемпбелл визнає, що головною загрозою для такого сценарію є можливе повернення США до позиції економічної винятковості — наприклад, у разі реалізації успішної фіскальної реформи або чіткого торговельного курсу, які сприятимуть притоку інвестицій у доларові активи.

Серед потенційних стримуючих факторів — плани Європейського Союзу та Японії інвестувати мільярди доларів у США. Проте, за словами Кемпбелла, подробиці щодо обсягів і строків таких вкладень залишаються невідомими.

