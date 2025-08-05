Іран готується «викреслити чотири нулі» з національної валюти — Finance.ua

Іран готується «викреслити чотири нулі» з національної валюти Сьогодні 13:35 — Валюта

Іран готується «викреслити чотири нулі» з національної валюти

Влада Ірану планує «викреслити чотири нулі» з номіналу власної валюти «ріал», аби спростити фінансові розрахунки та знизити бюджетні витрати.

Про це повідомляє Financial Times.

Економічний комітет парламенту країни схвалив урядовий законопроєкт про реденомінацію ріала. Зокрема, Шамседдін Хоссейні, голова комітету, заявив, що нова валюта все ще буде відома як ріал, причому одна одиниця буде еквівалентна 10 000 ріалів у поточному вираженні.

Видання вказує, що іранська валюта зазнала значної девальвації через міжнародні санкції, які ізолювали країну від світової банківської системи та загальмували її економіку.

«Ріал ще більше ослаб по відношенню до долара останніми днями на тлі тривалої політичної невизначеності після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні», — пишуть ЗМІ.

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Також зазначається, що Іран розглядає реформу валюти з 1990-х років. Законопроект має бути офіційно поданий до парламенту для затвердження і в кінцевому підсумку потребуватиме схвалення Ради вартових — конституційного органу, який перевіряє нове законодавство, щоб стати законом.

Наприкінці липня США запровадили санкції проти понад 50 осіб та суден, пов’язаних з іранською судноплавною мережею. Мережа транспортує нафту з Ірану та росії, приносячи мільярди доларів прибутку.

УНН За матеріалами:

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