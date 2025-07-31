США запровадили наймасштабніші санкції проти «тіньового флоту» Ірану — Finance.ua
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США запровадили наймасштабніші санкції проти «тіньового флоту» Ірану

Світ
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США запровадили наймасштабніші санкції проти «тіньового флоту» Ірану
США запровадили наймасштабніші санкції проти «тіньового флоту» Ірану
США оголосили найбільший пакет санкцій проти Ірану. Обмеження торкнулися понад 50 осіб, компаній і кораблів, пов’язаних із сином впливового іранського чиновника.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
30 липня США запровадили санкції проти комерційного флоту, пов’язаного з Мохаммадом Хоссейном Шамхані, сином Алі Шамхані, радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. За даними американської влади, вони брали участь у незаконній торгівлі іранською та російською нафтою.
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За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), через підставні фірми та компанії з управління суднами, зокрема й ті, що маскуються під легальні фінансові установи, мережа відмивала мільярди доларів. Основними покупцями були компанії з Китаю.
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав ці санкції найбільшими з 2018 року. За його словами, «морська імперія родини Шамхані» стала прикладом того, як іранські високопосадовці збагачуються за рахунок держави. Сімʼя Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати звʼязки з Іраном і вести бізнес за кордоном, приховуючи корупційні схеми.
«Найбільший пакет санкцій проти Ірану з 2018 року спрямований проти корумпованої, пов’язаної з режимом судноплавної імперії, яка спрямувала мільярди до Тегерана», — йдеться в заяві.
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Загалом під санкції потрапили понад 115 фізичних осіб, компаній та суден.
Крім основного пакета санкцій, Держдепартамент США окремо запровадив обмеження проти ще 20 компаній та 10 суден, які брали участь у транспортуванні іранської нафти.
Заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер зазначив, що ці заходи не вплинуть на глобальний ринок нафти, оскільки спрямовані виключно проти незаконних схем.
За матеріалами:
Finance.ua
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