Ізраїль оцінив збитки від війни з Іраном у $3 мільярди — Finance.ua

Ізраїль оцінив збитки від війни з Іраном у $3 мільярди Сьогодні 18:10 — Світ

Ізраїль оцінив збитки від 12-денної війни з Іраном у $3 мільярди.

Про це повідомляє Bloomberg.

За попередніми підрахунками, втрати Ізраїлю під час 12-денної війни з Іраном сягнули 10 мільярдів шекелів (близько 3 мільярдів доларів). Ці кошти потрібні для ремонту пошкоджених ракетами будівель і компенсацій місцевому бізнесу.

Таку оцінку озвучили в Міністерстві фінансів Ізраїлю та податковій службі. За словами директора Податкового управління Шая Агароновича, який відповідає за виплати компенсацій, це — найбільші руйнування в історії країни.

Загальні втрати

Ця сума не враховує витрати на відновлення озброєння й систем ППО, використаних під час бойових дій.

Міністр фінансів Безалель Смотріч заявив, що загальні втрати можуть досягти $12 мільярдів. Водночас глава центробанку Ізраїлю Амір Ярон у коментарі Bloomberg TV назвав орієнтовну цифру вдвічі меншою.

Навіть за помірного сценарію війна стане серйозним викликом для ізраїльської економіки, яка вже понад півтора року перебуває в умовах напруження. Центральний банк прогнозує зростання ВВП на 3,5% у 2025 році, але цей прогноз можуть переглянути через останні події.

Bloomberg зазначає, що під час конфлікту економіка Ізраїлю фактично зупинилася, школи та більшість бізнесів були зачинені. Держава виплачуватиме компенсації підприємствам, на це передбачено до 5 мільярдів шекелів.

Ці компенсації можуть удвічі перевищити суми, які держава вже виплатила після жовтневих атак ХАМАС. Тоді було зруйновано цілі населені пункти, а також пошкоджено райони на півночі Ізраїлю, куди влучали ракети з Лівану.

У середу долар США почав повертати втрачені позиції після кількох днів падіння. Інвестори позитивно відреагували на новину про тимчасове перемир’я між Ізраїлем та Іраном, що спричинило оптимізм на ринках і пожвавило інтерес до ризикових активів.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила , що удари США по Ірану можуть мати ширші наслідки, що виходять за рамки енергетичних каналів, оскільки глобальна невизначеність зростає.

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