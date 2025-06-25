Долар стабілізується: як валюти реагують на перемир’я між Ізраїлем та Іраном — Finance.ua
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Долар стабілізується: як валюти реагують на перемир’я між Ізраїлем та Іраном

Валюта
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Долар стабілізується: як валюти реагують на перемир’я між Ізраїлем та Іраном
Долар стабілізується: як валюти реагують на перемир’я між Ізраїлем та Іраном
У середу долар США почав повертати втрачені позиції після кількох днів падіння. Інвестори позитивно відреагували на новину про тимчасове перемир’я між Ізраїлем та Іраном, що спричинило оптимізм на ринках і пожвавило інтерес до ризикових активів.
Про це повідомляє Reuters.
Світові фондові ринки відреагували на новини про перемир’я зростанням, а глобальний індекс акцій досяг рекордного рівня.

Валютний ринок

Іран та Ізраїль вчора оголосили, що повітряна війна між ними закінчилася, через що інвестори почали активно продавати долар.
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Проте у середу на валютному ринку долар залишався відносно стабільним після масового розпродажу. Зазначимо, що протягом 12 днів конфлікту між двома країнами інвестори активно купували долар, вважаючи його надійною валютою і «тихою гаванню», особливо після того, як США атакували іранські ядерні об’єкти.
  • Євро тримався поблизу максимуму з жовтня 2021 року і торгувався на рівні $1,1614.
  • Фунт стерлінгів знизився на 0,03% до $1,3614, але залишився близько до вівторкового піку $1,3648 — найвищого з січня 2022 року.
  • Австралійський долар, чутливий до ринкових ризиків, подорожчав на 0,1% до $0,6496.
  • Новозеландський долар зріс на 0,33% до $0,6027.
  • Японська єна втратила 0,1% і торгувалась по 145,03 за долар.
  • Швейцарський франк, який досяг 10,5-річного максимуму у вівторок, стабілізувався на рівні 0,8052 за долар.
Індекс долара щодо кошика основних валют залишився майже незмінним — 97,97 пункту.
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Що кажуть експерти

Фінансисти попереджають, що ринок демонструє самозаспокоєння, яке може бути передчасним.
«Я розумію, що ця проблема ще не вирішена, а це означає, що вона може знову стати рушійною силою цін на сировинні товари та валютні ринки», — зазначив Джозеф Капурсо з Commonwealth Bank of Australia.
Нагадаємо, ціни на нафту продемонстрували суттєве зниження на тлі заяви президента США Дональда Трампа про досягнення перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Інвестори сприйняли цю новину як сигнал зниження ризиків для поставок з Близького Сходу — одного з ключових нафтовидобувних регіонів світу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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